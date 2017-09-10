«Мы искусственно сдерживаем продажу овощей»: почему цены производителя и торговых сетей так сильно отличаются

Новости Беларуси. Начало сентября – время овощного изобилия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Работа кипит. Ежедневно с этой рампы отгружается до 150 тонн свежих овощей. География поставок белорусских витаминов: от Узбекистана до Молдовы. Но это не просто овощехранилище – современный логистический центр: здесь помогут с оформлением документов, таможней, подготовят партию товара на любой вкус. Готовы сделать всю работу за домохозяйку: берегут и маникюр, и кошелек покупателя.

Надежда Гуцева, технолог:

Мы продаем готовый продукт за рубль. Без отходов. Вы рубль заплатили, на рубль и скушали. А если за 40 копеек – часть срезали, время потратили, ногти. Технолог Надежда Гуцева признается, что уже и забыла, когда чистила картофель сама. Сегодня овощи в вакуумной упаковке уже не диковинка, а скорее норма жизни и современной торговли. Как считают специалисты, именно развитие крупных ритейлеров в свое время дало стимул белорусским аграриям становиться на современные рельсы.

Алеся Мирошниченок, начальник отдела продаж сельхозпредприятия:

Мы всегда прислушиваемся к торговле по ценообразованию, по сортам, по фасовке. Каждый год открываем все новые и новые цеха. В этом году, например, откроем мойку и шлифовку картофеля и моркови. Правда, пока на внутренний рынок один из крупнейших производителей овощей реализует не более 20% своего урожая.

Валерий Попков, генеральный директор Гомельской областной ассоциации производителей плодоовощной продукции:

Вся беда в том, что мы искусственно сдерживаем продажу овощей. Зачем сегодня тысячи тонн переворачивать продукции. Это морока, это забота, это проблемы. И их нужно решать, но не тем путем, что цену поднял – население отбил, не покупают. А ассортимент есть и никаких претензий.

По словам аграриев, цены на тот же лук в крупных торговых сетях сегодня могут в 2-3 раза превышать отпускные цены производителя. Сдерживание объемов продаж – не единственная претензия к торговле: плохая платежная дисциплина, низкие цены закупки, субъективные оценки качества товара приемщиков. И судя по всему обиды не беспочвенны. Александр Добриян, СТВ:

Торговля овощами идет бойко. В этом небольшом павильоне – всего 20 квадратных метров – за день продают до 3 тонн овощей. Таких торговых точек, принадлежащих производителям зеленой продукции, в Гомельской области всего несколько десятков. Удивительно, но их объемы продаж сопоставимы, только вдумайтесь, с объемами продаж 2,5 тысяч торговых объектов, работающих в регионе, включая супер- и гипермаркеты крупнейших сетей. Отношения между крупной торговлей и сельхозпроизводителем в Беларуси по факту носят случайный характер. Заключать постоянные и долгосрочные контракты на поставку овощей, обеспечивающие защиту интересов обеих сторон, до последнего времени было просто не принято.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Надо, чтобы были долгосрочные договоры. Мера ответственности должна быть и у поставщика, и у торговли. У нас такое есть, чего греха таить, открылся рынок России, выросли цены, бросили внутренний рынок и побежали туда торговать. Не должно быть этого. Недомолвки в этом овощном закулисье, к слову, практически незаметны для населения. Изобилие качественных, а главное, объективно недорогих овощей, оставляет конечного потребителя вне этой дискуссии. Покупатели:

Овощей достаточно и по приемлемой цене. Я довольна. На ценник смотришь. За плодоовощной продукцией часто все-таки на рынок идешь. В супермаркете бывает и дешевле, чем на рынке, но здесь уже смотришь качество продукта. Однако голос народа в случае овощного диалога на поверку звучит громче, чем кажется. Ведь именно покупатель в конце концов выбирает и голосует самым действенным способом – своим рублем.