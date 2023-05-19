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Мировой рынок платины ждёт рекордный дефицит

19 мая 2023 16:58
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Мировой рынок платины в 2023 году может столкнуться с самым большим дефицитом за последние 50 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Мировой рынок платины ждёт рекордный дефицит-1

По данным Всемирного совета по инвестициям, это может произойти из-за нестабильного производства на предприятиях в ЮАР. Кроме того, ситуацию усугубляют расширение химических и стекольных отраслей промышленности в КНР и все большее использование автопроизводителями платины при создании катализаторов. По прогнозам аналитиков, спрос на металл вырастет в этом году на 28 %, то есть до исторического максимума.  

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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