Мировой рынок платины ждёт рекордный дефицит

Мировой рынок платины в 2023 году может столкнуться с самым большим дефицитом за последние 50 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Всемирного совета по инвестициям, это может произойти из-за нестабильного производства на предприятиях в ЮАР. Кроме того, ситуацию усугубляют расширение химических и стекольных отраслей промышленности в КНР и все большее использование автопроизводителями платины при создании катализаторов. По прогнозам аналитиков, спрос на металл вырастет в этом году на 28 %, то есть до исторического максимума.