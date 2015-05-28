Прямой эфир

Миноблисполком: Основной рост инвестиций произошел в негосударственном секторе экономики

28 мая 2015 14:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Председатель Миноблисполкома Семен Шапиро потребовал принять все меры для сохранения на предприятиях трудовых коллективов. Главную роль в этом должны сыграть руководители. Об этом губернатор заявил на заседании облисполкома, где рассматривались итоги социально-экономического развития региона в первом квартале.

В целом год для экономики региона начался положительно. Объем валового регионального продукта составил почти 26 триллионов рублей. Обеспечен рост промышленности и сельского хозяйства.

В этом году уже привлечено прямых иностранных инвестиций почти 240 миллионов долларов – почти половина годового задания. По-прежнему большой интерес у инвесторов вызывает Пристоличье, Дзержинский, Логойский районы.

Кстати, в каждом районе Минской должны области появится новые высокотехнологичные предприятия. За первый квартал года в Минской области создано несколько сотен рабочих мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Павел Стайнов, председатель комитета экономики Миноблисполкома:
Основной рост инвестиций произошел в негосударственном секторе экономики. Составляющая этого сектора – малый и средний бизнес. Новыми отраслями, которые берут лидирующие позиции, стали фармакология и производство электротехнических изделий. Они и стали слагающими успеха. Открыв новые производства, позволили создать ту добавленную стоимость, которая сформировала показатель роста валового регионального продукта. 

# Экономика # Государственная политика в сфере инвестиций # Павел Стайнов

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Кобяков примет участие в заседаниях Совета глав Правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета в Казахстане
28 мая 2015 10:21

Андрей Кобяков примет участие в заседаниях Совета глав Правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета в Казахстане

Беларусь и Иракский Курдистан создадут совместные предприятия
27 мая 2015 10:41

Беларусь и Иракский Курдистан создадут совместные предприятия

Кредит на сумму 118 млн евро получил Банк развития Беларуси от российских и европейских коллег
26 мая 2015 16:36

Кредит на сумму 118 млн евро получил Банк развития Беларуси от российских и европейских коллег