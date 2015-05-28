Миноблисполком: Основной рост инвестиций произошел в негосударственном секторе экономики

Новости Беларуси. Председатель Миноблисполкома Семен Шапиро потребовал принять все меры для сохранения на предприятиях трудовых коллективов. Главную роль в этом должны сыграть руководители. Об этом губернатор заявил на заседании облисполкома, где рассматривались итоги социально-экономического развития региона в первом квартале.

В целом год для экономики региона начался положительно. Объем валового регионального продукта составил почти 26 триллионов рублей. Обеспечен рост промышленности и сельского хозяйства.

В этом году уже привлечено прямых иностранных инвестиций почти 240 миллионов долларов – почти половина годового задания. По-прежнему большой интерес у инвесторов вызывает Пристоличье, Дзержинский, Логойский районы.

Кстати, в каждом районе Минской должны области появится новые высокотехнологичные предприятия. За первый квартал года в Минской области создано несколько сотен рабочих мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Павел Стайнов, председатель комитета экономики Миноблисполкома:

Основной рост инвестиций произошел в негосударственном секторе экономики. Составляющая этого сектора – малый и средний бизнес. Новыми отраслями, которые берут лидирующие позиции, стали фармакология и производство электротехнических изделий. Они и стали слагающими успеха. Открыв новые производства, позволили создать ту добавленную стоимость, которая сформировала показатель роста валового регионального продукта.