Министр информации Беларуси посетил типографию в Борисове

Новости Беларуси. Рентабельно, прибыльно, конкурентоспособно. Борисовская типография осваивает новые направления и развивается стремительными темпами. Кроме газет и журналов тут выпускают рекламную и упаковочную продукцию, баннеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие успешно конкурируют с частными компаниями. Но на достигнутых результатах останавливаться не собираются — модернизация типографии продолжится, но уже более точечно и целенаправленно. Обновленное предприятие оценил и министр информации.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

Мы для того, чтобы наши областные, региональные и районные, в первую очередь, газеты чувствовали себя уверено, чтобы они могли печататься в цвете, на хорошей бумаге, для этого (Минск - Минском, тут полиграфическая база позволяет печатать любые газеты) мы обновили несколько лет назад типографию в Гродно, как говорится, в складчину - горисполком и Министерство информации и в Новополоцке. Такой большой блок - Новополоцк, Полоцк и там рядом с ними города. Именно под районные газеты. И сейчас практически все наши районные газеты могут выходить в любой полосности, в любой цветности.