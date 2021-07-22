Министр финансов: речь о том, чтобы повысить не налог, а участие – логичнее брать налог из выручки

Новости Беларуси. Президент поручил выработать четкую систему, кто относится к категории индивидуальных предпринимателей, чем они будут заниматься, какие налоги будут платить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нельзя удушить инициативу людей ни в коем случае. Люди хотят работать, зарабатывать. Талантливый человек пишет картины, плетет, как я говорю, корзины или делает то, что делают единицы в нашей стране. Таких людей надо всегда поддерживать и в плане послаблений налогового законодательства, чтобы люди платили просто совсем небольшие налоги и занимались своим ремеслом, ремесленничеством.

Александр Лукашенко: далеко не все платят налоги сколько должны. Хочу, чтобы бизнесмены меня услышали – потом мало не покажется Речь не об удушении, а о той самой справедливости, которая, как и говорил в начале совещания глава государства, должна быть в основе всех принятых решений.