Минэкономики выработает принципиально новые подходы к привлечению в Беларусь прямых иностранных инвестиций

Подходы будут выработаны в течение месяца. Этот вопрос сегодня обсуждали в Правительстве.

Сегодня на чистой основе в республику привлечено более $740 млн. Это фактически три четвертых от годового объема всего прошлого года. Такие темпы не устраивают главное экономическое ведомство, поскольку в 2011 намечено привлечь $6,5 млрд.

Интерес к белорусскому бизнесу проявляют инвесторы из растущего азиатского рынка, а также Германии и Израиля, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Снопков, Министр экономики Республики Беларусь:

Ставка, прежде всего, на традиционные отрасли, которые в данный момент занимают основной удельный вес в ВВП. Это обрабатывающая отрасль. Необходимо модернизировать и вовлекать в мировые хозяйственные связи, прежде всего, эти отрасли: биотехнология, ИТ-технология, электроника, тонкая химия.