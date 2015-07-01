Новости Беларуси. Минэкономики Беларуси прогнозирует улучшение экономической ситуации в III квартале. Как сообщили в ведомстве, несмотря на трудности, которые возникли из-за внешних обстоятельств, удастся сохранить показатель ВВП. Одной из главных задач останется снижение инфляции. При этом денежный станок включаться не будет.

В экономику «пустые деньги» больше не пойдут. Средства направятся только на окупаемые проекты. Такие отрасли, как строительство, сельское хозяйство, получат новые кредиты только при возврате старых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.