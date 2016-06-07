Михаил Мясникович: на III Форуме регионов будет подписано коммерческих контрактов минимум на $300 млн.

Новости Беларуси. 7 июня в Минске открылся третий форум регионов Беларуси и России. Для участия в нем в столицу прибыли представители 43-х регионов Российской Федерации. 13 из них представлены на уровне губернаторов и 3 на уровне председателей правительств.

В верхней палате белорусского парламента состоялось третье заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по региональному взаимодействию с участием спикеров верхних палат парламентов обеих стран — Михаила Мясниковича и Валентины Матвиенко. Главной темой большого разговора стало социально-гуманитарное сотрудничество в Союзном государстве.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Казалось бы, что уже потенциал торгово-экономического сотрудничества если не исчерпан, то, по крайней мере, достаточно уже оговорены все направления российско-белорусских торгово-экономических отношений. Вместе с тем, проведение форума в Сочи плюс еще 230 миллионов товарооборота. Сейчас вот мы рассчитываем, что будет подписано 39 соглашений региональных и около 150 коммерческих контрактов на сумму свыше 300 миллионов долларов товарооборота.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:

У нас состоялись продолжительные такие конструктивные переговоры, на которых мы обсуждали весь комплекс российско-белорусских отношений, развития нашего Союзного государства, роль парламента в создания условий для дальнейшего углубления интеграции в рамках Союзного государства, обсудили существующие проблемы.

Участие форуме регионов примут президенты обеих страны. Ожидается, что завтра Александр Лукашенко выступит на пленарном заседании. В этот же день запланирована двусторонняя встреча белорусского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Она состоится во Дворце Независимости. Главы государств обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие в интеграционных объединениях, международную проблематику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.