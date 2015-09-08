Мэр города Белграда Синиша Мали предложил Минску поучаствовать в модернизации всего троллейбусного парка Белграда

Мэр города Белграда Синиша Мали прилетел в столицу накануне, оставив за плечами полторы тысячи километров. Сразу с трапа самолета делегация из центральной части Балканского полуострова приступила к своей основной миссии. К вопросу укрепления сотрудничества стороны подошли с конкретными предложениями.

Только впечатлениями гости из Сербии не ограничились. После демонстрации отечественных разработок, от мэра сербской столицы прозвучало конкретное предложение — поучаствовать в модернизации всего троллейбусного парка Белграда, который запланирован на начало следующего года.

Синиша Мали, мэр Белграда (СЕРБИЯ):

С начала января следующего года у нас планируется крупная модернизация. Все транспортные средства должны будут подчиняться новым стандартам — это наличие беспроводного интернета, счетчиков пассажиров, видеонаблюдения и кондиционера. Мы очень вовремя приехали в Минск, ведь сможем договориться о ее реализации.

Владимир Король, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:

Наши общие точки соприкосновения — это провести общую модернизацию. С использованием инновационных, даже революционных подходов, продлив жизнь работающей технике.

Как реанимировать старый трамвай или троллейбус, здесь знают не понаслышке. Предприятие занимается ремонтом и модернизацией общественного транспорта уже более 40 лет. Авто полностью разбирают: меняют обшивку сидений и ставят новые поручни. Но самый главный процесс - под капотом. Сюда устанавливают суперконденсатор — это своеобразная батарейка, на одном заряде которой можно проехать до 20 километров, то есть центр города можно будет пересечь и без троллейбусных линий.

А это - новые маршруты и разветвленная транспортная карта. Еще одним побегом в сети городских перевозчиков Белграда, возможно, станет автобусный парк белорусского производства. Одну из моделей Синиша Мали решил проверить лично.

После удачного тест-драйва - к тщательному осмотру. Особое внимание к экологически чистой новинке белорусского автопрома. Этот автобус работает на метане. И в отличие от своих предшественников, он обходится городу в 2 раза дешевле.

Дмитрий Катеринич, генеральный директор ОАО «МАЗ» — Управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

Мы договорились о том, что делегация транспортников города Белграда посетит МАЗ. И мы конкретно рассмотрим все технические характеристики нашего пассажирского транспорта. А также дадим предложения по нашей коммунальной технике. Особенно их интересуют наши мусоровозы, А также техника для промывки канализационных труб.

Отношения Беларуси и Сербии крепчают с каждым годом. Так, с начала 2015 взаимный товарооборот уже превысил 92 миллиона долларов. С участием сербских инвесторов в белорусской столице возводят крупнейшие строительные проекты, в планах - и еще один – «Минск-Мир», который не имеет аналогов в Европе.

Велько Ковачевич, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Сербия в Республике Беларусь:

Что касается наших двусторонних отношений, не существует области, которую не возможно развивать. Что касается наших экономических отношений, товарооборот на прошлый год вырос на 50%.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

Мы вчера получили приглашение посетить Белград, я думаю, что чем чаще мы будем общаться на самых различных уровнях — руководства города, предприятий – то и товарооборот будет доходить до серьезных величин. Я думаю, что те задачи, о которых договорились 2 президента, о 500 млн долларов, в самое ближайшее время мы сделаем.

Сербия – ключевой партнер Беларуси на Балканах. Это подтверждает и высокая динамика двусторонних визитов на самом высоком уровне.