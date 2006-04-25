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Материальное положение семей, воспитывающих детей, улучшится

25 апреля 2006 14:42
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Министерство торговли Беларуси утвердило перечень товаров для детей, на которые не будет вводиться налог с продаж в нынешнем году. Это будет способствовать улучшению материального положения семей, воспитывающих детей.В список вошли мясное и молочное детское питание, детская одежда, обувь, школьно-канцелярские товары, санитарно-гигиенические изделия, используемые для ухода за младенцами и детьми младшего возраста, посуда для детей, детское постельное белье, парфюмерно-косметические товары для детей, спортивное снаряжение, велосипеды и самокаты, принадлежности для плавания и детские коляски. Всего перечень содержит 97 позиций товаров социального назначения.
# Экономика

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