Материальное положение семей, воспитывающих детей, улучшится

Министерство торговли Беларуси утвердило перечень товаров для детей, на которые не будет вводиться налог с продаж в нынешнем году. Это будет способствовать улучшению материального положения семей, воспитывающих детей.В список вошли мясное и молочное детское питание, детская одежда, обувь, школьно-канцелярские товары, санитарно-гигиенические изделия, используемые для ухода за младенцами и детьми младшего возраста, посуда для детей, детское постельное белье, парфюмерно-косметические товары для детей, спортивное снаряжение, велосипеды и самокаты, принадлежности для плавания и детские коляски. Всего перечень содержит 97 позиций товаров социального назначения.