МАРТ рассказал о готовности ритейлеров выбрать 70% стабфондов

Новости Беларуси. Интересы внутреннего рынка в приоритете. Наша продукция будет на полках весь межсезонный период. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали о готовности ритейлеров выбрать уже 70 % стабфондов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего осенью 2023 года в них отправится почти 123 тысячи тонн плодоовощной продукции. Хранилища обеспечат покупателей свежим и качественным товаром почти до начала лета. К середине ноября, как и предусмотрено постановлением Совета министров, работа по заключению договоров для формирования стабфондов под полную потребность будет завершена.

Уже с декабря начнутся поставки в торговые сети, которые с 2022 года ориентированы на то, чтобы предоставить место на полках белорусским производителям. Эта система работает: вместо импортного товара – свое, качественное и по доступной цене.