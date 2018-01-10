МАРТ откроет горячую линию для помощи в организации бизнеса на селе

Новости Беларуси. Воспользоваться льготами при организации бизнеса в сфере общепита и торговли на селе поможет в том числе горячая линия Министерства антимонопольного регулирования и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведомство выступило с инициативой взять под контроль применение норм 345 указа: такая своего рода обратная связь для предпринимателей.

Напоминаем, с начала 2018 года бизнес получил льготы для открытия торговых объектов на селе. Это освобождение от НДС и пониженные ставки по налогу на прибыль. Ставка единого налога для ИП за месяц составит 1 базовую величину. Работающие в сельской местности и малых городах полностью освобождены от налога на недвижимость и от земельного налога, а также арендной платы за земельные участки.