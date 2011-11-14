Лукашенко: В связи с определенной политикой Запада предпринимаются отдельные попытки давления и на наши банки путем различных рейтингов

О ситуации на валютном рынке доложила президенту глава Нацбанка Надежда Ермакова. Также главе государства было доложено о тех шагах, которые были предприняты для дальнейшей стабилизации курса белорусского рубля.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Меня интересует не только такой стратегический и глобальный вопрос. Я знаю, что у нас ситуация складывается нормально. Я имею в виду валютный рынок. Я хотел бы услышать Вашу точку зрения в плане инфляционных процессов и ситуации в связи с этим на потребительском рынке.

Я хотел бы получить Вашу оценку ситуации вообще в банковской сфере и в системе коммерческих банков. Как сегодня наши банки развиваются, каково положение у них, потому что я вижу, что в связи с определенной политикой Запада предпринимаются отдельные попытки давления и на наши банки путем различных рейтингов и так далее. Мы это должны иметь в виду и должны сделать все, чтобы поддержать наши коммерческие банки, которые и финансируют программы, и кредитуют наши предприятия. Поэтому я хочу знать какова ситуация в этом сегменте финансового рынка.

А также те проблемы, которые возникают в связи с выходом на единый курс. Есть ли они, меньше или больше их.

Во время беседы с главой Нацбанка президент обратил особое внимание на кредитную политику и поддержку тех, кому помощь сегодня особенно необходима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Ермакова, председатель Правления Национального банка Республики Беларусь:

Основное требование и поручение президента – чтобы экономика работала эффективно, чтобы и денежно-кредитная политика, и валютный рынок, и все те меры, которые мы сегодня предпринимаем на валютном рынке, помогали и стимулировали работу экономики. Естественно, главный результат – это снижение инфляции.

Есть категории людей, которых надо поддержать. Те, у кого есть маленькие дети. Президент также обратил на это внимание. Надо, чтобы жилье строилось и кредитовалось для многодетных семей. Нельзя упускать военнослужащих. Надо, чтобы они тоже могли получать кредиты на строительство жилья.