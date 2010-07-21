Крупный логистический центр появится в окрестностях Минска

Он станет ещё одним подтверждением большого веса Беларуси в континентальных перевозках. За кольцевой соорудят три склада, объекты придорожного сервиса, заправку, все инженерные коммуникации и дороги. Таким образом, общий объём инвестиций в объект за 5 лет составит 200 миллионов долларов.

В нескольких километрах от минской кольцевой и в тридцати километрах от Национального аэропорта, прямо на пересечении двух крупнейших европейских автокоридоров. По одной трассе везут товар из клайпедского порта в Одессу, а по другой дороге везут груз из Москвы в Берлин и обратно.

Склады общей площадью 200 тысяч квадратных метров спроектированы по принципу универсальных модулей. Это значит, их можно будет использовать для хранения разнообразного товара в различных объемах. Одним словом, это будет первый транспортно-логистический комплекс в Беларуси такого уровня.

Сергей Слесарев, директор по маркетингу логистического центра:

Крупные проекты по созданию логистических комплексов у наших соседей в Литве, России, рядом с нашими границами были заморожены. В этом в Беларуси будет определенное преимущество.

Кстати, резиденты свободной экономической зоны «Минск» -- клиенты «Прилесья» могут рассчитывать и на особый бонус -- правовой статус и льготные налоги.

Сиямак Махинрад, генеральный директор иранской инвестиционной компании:

Литва, Латвия, Эстония — такого крупного центра у них сегодня нет. Беларусь уже перешагнет, а с возведением этого объекта полностью, мы имеем своего рода рекорд в этом регионе, потому что сейчас самый крупный — в Польше 180 тысяч кв. метров.

В случае успеха, создание подобных логистических центров возможно и в других регионах республики. Транзитный потенциал Беларуси дорогого стоит – оценили зарубежные инвесторы. Ведь, логистика может составить значимую долю в структуре доходов всего государства.

К примеру, в Германии логистические центры дают четвертую часть бюджета. В этой стране, к примеру, контейнеров такое количество, что можно трижды опоясать экватор. В ближайшие пять лет и Беларусь сможет не только гордиться своей товаропроводящей сетью, но и хорошо на этом зарабатывать.