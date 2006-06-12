Концерн <Беллегпром>: перспективы развития

По традиции, во второе воскресенье июня, работники легкой промышленности отметили свой профессиональный праздник. Сегодня концерн "Беллегпром" выполняет практически все прогнозные показатели. Стало меньше убыточных предприятий. Однако отрасль нуждается в финансовом оздоровлении.

В концерне намерены провести эксперимент по стимулированию производства товаров в кожевенно-обувной отрасли: предприятиям предоставят отсрочку при уплате НДС, а сырье, материалы и комплектующие для собственного производства не будут облагать таможенными пошлинами.

В нынешнем году <Беллегпром> рассчитывает на государственную поддержку предприятий текстильной отрасли. Это минский "Камволь", "Ковры Бреста" и Кобринская прядильно-ткацкая фабрика. Кроме того, концерн планирует создать научно-производственные центры по трем отраслям: обувной, текстильной и трикотажной, где будут испытывать новые технологии и разрабатывать современные модели.

Результатом деятельности таких центров станет создание общей технологической платформы для предприятий легкой промышленности. Именно такой подход действует в Европе. По словам председателя концерна Эдуарда Нарышкина, это будет способствовать сотрудничеству не только с Россией, но и со всеми странами - членами ЕврАзЭС. Приоритетные задачи развития отрасли - инновации и инвестиции, техническое перевооружение, проведение различных конкурсов для модельеров и дизайнеров.

21 июня нашу страну посетят представители деловых кругов Литвы, которая также заинтересована в размещении производств легкой промышленности в Беларуси. На встрече с руководством концерна <Беллегпром> промышленники намерены обсудить варианты переноса своих производств на территорию Беларуси.

До вступления Литвы в Евросоюз многие крупные европейские фирмы организовывали в этой прибалтийской стране свои производства. Однако после присоединения Литвы к ЕС работодатели вынуждены были увеличить заработную плату служащим до 400 евро. В результате повысилась себестоимость продукции и снизилась ее конкурентоспособность, и функционирование таких фирм в Литве стало нецелесообразным. Беларусь же стала надежным и стабильным партнером, в которой европейским фирмам выгоднее размещать свои заказы, чем в других странах СНГ.