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Комиссия по международным делам и связям с СНГ рассматривает вопрос сокрытия товаров от таможенного контроля

24 октября 2006 08:22
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24 октября парламентарии рассмотрят поправки в Кодекс Беларуси об административных правонарушениях, касающиеся, в частности, ответственности за сокрытие товаров на границе.Напомним, что ранее, при обнаружении фактов незаконного перемещения товаров в специальных тайниках транспортное средство подлежало обязательной конфискации. Теперь же, в разработанном проекте закона предусмотрено право не конфисковывать транспортное средство, если стоимость нелегально ввозимого товара менее 40 базовых величин.
# Экономика

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