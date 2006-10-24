Комиссия по международным делам и связям с СНГ рассматривает вопрос сокрытия товаров от таможенного контроля

24 октября парламентарии рассмотрят поправки в Кодекс Беларуси об административных правонарушениях, касающиеся, в частности, ответственности за сокрытие товаров на границе.Напомним, что ранее, при обнаружении фактов незаконного перемещения товаров в специальных тайниках транспортное средство подлежало обязательной конфискации. Теперь же, в разработанном проекте закона предусмотрено право не конфисковывать транспортное средство, если стоимость нелегально ввозимого товара менее 40 базовых величин.