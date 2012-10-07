Клюквенный рай в Витебской области: «красное золото» и приманка для туристов

Новости Беларуси. В Миорском районе расположено одно из крупнейших в Европе верховых болот. Говоря языком ученых, это почти нетронутый участок древней тундры. Чтобы посмотреть на невероятно красивый ландшафт, сюда приезжают со всей Европы. Нечто подобное можно увидеть разве что в Скандинавии. А еще именно здесь в труднопроходимых топях находится тот самый знаменитый клюквенный рай. На «красном золоте» во все времена здесь зарабатывали немалые деньги.

Кисло-сладкое варенье – только одна из клюквенных вариаций. Клюква везде кстати: добавляют «кислинку» и в квашеную капусту, и в соленья. Для Тамары Яковлевны эта ягода как домашняя аптечка.

Тамара Ролич:

И от давления хорошо, и от сердца хорошо. Клюква очень полезна.

Я много ходила и много сбирала, по мешку.

Сноровку Тамара Яковлевна с годами не потеряла. Руками соберет мешок ягод быстрее комбайна. Только бы дойти до болота.

Сын Вячеслав за клюквой ходит с детства. Тогда не то что всей семьей, всем селом, на ней зарабатывали.

Вячеслав Ролич:

Детство пришлось на 60-е. Страна жила бедновато. А это был приработок. Это очень тяжелый труд. Особенно собрать ее не так трудно, как вынести потом. Потому что, когда хороший урожай на клюкву, иногда приходилось целый мешок – это 30 кг.

Выносить с болота собранный мешок ягод Вячеславу однажды пришлось на голове. Рассказывает, по дороге, решив срезать путь, провалился в топь по самую шею. Ноги то и дело подзалипают. Вглубь болота клюквы больше.

Вячеслав Ролич:

Приходилось и по пояс в воде. Но всегда стараешься выбирать, где кочки. Помоложе, кому спина не болит, те и по пояс в воде стоят. А так можно и присесть, если кочки.

Болото «Жада» не самое большое в Миорском районе. «Ельня» – вот настоящий клюквенный рай. 20 тысяч гектаров – одно из самых больших верховых болот Европы. По запасам клюквы в Беларуси нет равных.

До болота 2 километра по заказнику. Болотоход лавирует по глухому лесу, преодолевая поваленные деревья. Тропу для него прорубали заранее.

Иван Борок, директор Республиканского ландшафтного заказника «Ельня»:

За счет мягких шин, низкого давления, наименьший вред наносится покрову болота, мхам.

Директор заказника Иван практически в одиночку следит за сохранностью болотного ландшафта. Казалось бы, непроходимые места исхожены ягодниками вдоль и поперек. К сезону сюда съезжаются не меньше тысячи сборщиков. Клюква природная, не как на полесских плантациях. Но на всех хватает.

Иван Борок, директор Республиканского ландшафтного заказника «Ельня»:

На Полесье клюква тоже есть. Но нашей клюква жменьки 2, а у них – 22. По некоторым подсчетам, после войны, самая активная была заготовка в 60-е годы, здесь собиралось до 350, в некоторых источниках до 400 тонн клюквы.

Болото «Ельня» – настоящая клюквенная кладовая. Рубиновые ягодки ожерельями опоясывают каждую кочку.

Бельгийцы, албанцы, немцы, поляки. Туристов и ученых «Ельня» привлекает не только клюквенными богатствами. Уникальные пейзажи, как здесь, увидишь разве что в Скандинавии. После ледника здесь был огромный водоем. Его остатки – 30 озер на территории болота – это сохранившиеся фрагменты послеледниковой тундры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Иван Борок, директор Республиканского ландшафтного заказника «Ельня»:

Об эксклюзивности этого места говорит то, что здесь произрастают именно присущие тундре растения, насекомые, здесь растет карликовая береза «Морошка».

Фотохудожника Вячеслава Иосифовича трудно удивить. Был и в Африке, и за Полярным кругом. Сюда приехал на фотоохоту на журавля. Кстати, клюква – излюбленное лакомство гордой птицы. Потому белорусы и называют эти ягоды журавинами. «Ельня» каждый год принимает на жировку по 4 тысячи птиц-мигрантов, летящих на юг.

Вячеслав Олешко, фотохудожник:

Какая красота. Это где видано! Вот панорама.

На выходе из леса ягодников с полными мешками клюквы ждут предприимчивые частники-заготовители. Миорские бабушки – клюквенный десант предпринимателя Татьяны. Утром микроавтобус привозит к лесу, вечером забирает с крупным «уловом». Покупает клюкву на тысячу дороже госзагатовителя.

Татьяна, предприниматель:

Закалка у них есть такая физическая, сейчас молодые не выдерживают такую нагрузку, они поддерживают и детей, и внуков. Они настолько ответственные, пунктуальные. Это лучшие люди нашего района.

Государственный заготовитель в этом году закупил 21 тонну клюквы. В былые времена бывало и побольше. Слишком много частных конкурентов развелось. За ними приходится постоянно подтягивать цены. Весь урожай разошелся внутри страны.

Ирина Федукович, заместитель председателя правления Миорского РАЙПО по заготовительной отрасли:

В этом году на клюкву на внешнем рынке цена невысокая. Вначале сезона заготовок она была не востребована за рубежом. И мы в основном на свои промышленные предприятия.

Свое болото из крема, желе и, конечно, клюквы создают и местные кондитеры. В этой лаборатории экспериментируют с кисло-сладкими лакомствами. Вишенку на торте заменит клюква.

Валентина Борисова, мастер кондитерского участка:

Для приготовления пирогов открытыми начинками, пирожных, тортиков. Все это празднично.

«Изюминкой» клюква стала и в мясных изделиях. Ягоды целиком добавляют в колбасный фарш. Новый ингридиент – что-то вроде природного ароматизатора. Пикантные колбаски с «кислинкой» на любителя.

Андрей Завадский, главный технолог предприятия:

Добавление ни импортного сырья, ни импортных добавок, а именно использование нашего сырья и добавление в колбасные изделия только благо. И как специи, и как рисунок. То есть при разрезании оболочки колбасных изделий появляется ягодка. И, я думаю, это кого-то заинтересует, понравится.

Когда-то один из местных лесхозов фасовал знаменитую «клюкву в сахаре», но линия морально устарела. Чтобы наше же сырье не возвращалось из-за границы в импортной упаковке, здесь планируют выпускать собственные морсы, джемы, конфитюры. Вложения в завод по переработке клюквы – миллион евро. Литовский инвестор уже заинтересовался, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Кузнецов, председатель Миорского райисполкома:

На сегодняшний день по ценовой политике 1 кг клюквы у нас продавали по 15 тысяч рублей. А вы прекрасно понимаете, джемы, повидла, даже если в магазине взять литровую бутылку морса, то она уже стоит около 18 тысяч рублей – поллитровая. Поэтому добавленная стоимость возрастает в разы. Здесь экономический эффект будет обязательно.

Прибыль клюквенный регион рассчитывает увеличить и за счет туристов. Вокруг «Ельни» раскинулись агроусадьбы. На болоте собираются строить экотропу. Правда, массовый туризм здесь исключен. Чтобы не навредить уникальному уголку природы.

Кормилицей всего района клюква была и будет. Для многих миорских семей – это неплохой источник дополнительного дохода. На сезон некоторые даже отпуск берут. Собирать «красное золото» будут и по снегу.