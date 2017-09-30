«Картофель – очень рентабельная культура, всегда найдет своего покупателя»: аграрии рассказали, какой урожай фруктов и овощей соберут в 2017 году

Анастасия Бенедисюк, корреспондент:

Чтобы яблоко и в следующем году было, его нужно правильно срывать. Вот так поднимаем кверху и, собственно, яблоко уже у нас в руке, помещаем в ведро.

Если бы не с ведрами наперевес, эту осеннюю вылазку на свежем воздухе вполне можно было бы сравнить с утренним променадом. 200 метров в длину – одна такая фруктовая аллея. Ежедневно обирать урожай сельчане выходят, как только высохнет роса. За смену проходят более 5 километров, собрав при этом тонны витаминизированного продукта.

Игорь Ветлов, директор фермерского хозяйства:

Съем раньше, чем положено, и съем при полной зрелости ухудшает лежку. Если вы сняли его полностью созревшим, оно долго лежать не будет. Так же может произойти, когда вы зарано сняли. Надо дождаться именно коричневения семечки.

Именно по семечке, учит фермер со стажем, надо начинать уборку плодовых. Ошибка нынче стоит дорого. Зима была неоднозначной, собственно, как и лето. С яблоками да грушами, конечно, будем, но...

Игорь Ветлов:

Вот видите: одно рвешь, второе падает. Это вот последствия морозов. Вот 3 вида яблок. Это «Орловин», вот это «Теремок», вот это сорт «Лигал». Семечка светлая и чуть-чуть начинает, то есть еще неделю, а может, и две. Надо терпеть. В этом большом саду урожай меньше в два раза, чем в том году.

Урожай начинают собирать с более ранних сортов, на очереди те, что быстро осыпаются. На сотне гектар угодий и яблоки с грушами, и ягоды.

Игорь Ветлов:

Если отсюда убрать эту шпалеру, все деревья сразу же лягут. Потому что при такой нагрузке яблок… Вот здесь, наверное, килограмм 30 висит, если не больше. Если убрать колок и всё остальное, то всё упадет.

Анастасия Бенедисюк:

Убирают в хозяйстве яблоки исключительно девушки, как вы можете видеть, потому что руки у нас самый нежные. Нужно аккуратно это делать. Теперь едем убирать груши.

Игорь Ветлов:

Урожайность – вы видите. В том году с этих двух рядов мы убрали 3,5 тонны талгарской красавицы. Но она еще не спелая, висеть еще недели две-три.

Виктор Залесский, директор фермерского хозяйства:

При благоприятных условиях кусты были бы еще зеленые и цвели. Но, к сожалению, в этом году сначала холодно, потом жарко. Очень тяжелый год.

Уже другое фермерское хозяйство. Юг Беларуси. 10 гектар сельхозугодий ежегодно Виктор Залесский отводит под короля своего подворья – помидор.

Виктор Залесский:

Человек, который пришел покупать, ему хочется, чтобы он взял и съел. Если он бурый или зеленый, не хотят покупать. Хотя положи его в тепло, и через 2 дня он будет красный.

Речицкие помидоры сегодня к столу и в районе, и в области, да и за пределами Беларуси в меню есть наши томаты. В прошлом году половина спелого овоща с этого поля уехала в Брянск.

Виктор Залесский:

А вы смотрите: еще зарождаются помидорки, и если не будет морозов, то, может, через месяц эти помидоры вырастут, и будем убирать. Это не зерновые, что пустил комбайн: раз – и площадь убрал. А помидор, если не будет мороза, он будет расти и расти.

Вот для какой культуры условия нынче выдались райскими, так это для самых народных клубней. Этот год аграрии Гомельщины в один голос называют картофельным.

Тамара Сидоренко, заведующая отделом картофелеводства и овощеводства Гомельской областной опытной станции НАН РБ:

Картофель – это очень рентабельная культура. Она всегда себя оправдает, всегда найдет своего покупателя. И мы же белорусы, мы не можем без картофеля.

Белорусская картошка неприхотливая, высокоурожайная и имеет выигрышные вкусовые качества.

И в копилке в этом году сахарной свёклы будет на 200 тысяч тонн больше. Пока это планы. Сегодня из этого корнеплода сахар производят на 4 отечественных заводах. В 15 странах к чаю добавляют белорусский сладкий песок.

Поле в Копыльском районе. До 50 машин за сутки собирают здесь свёклы в день. И это успех! Главный агроном уверяет: за сладкий корень пришлось побороться!

Виталий Юхо, главный агроном ПУП «Бобовня»:

Один комбайн сразу срезает ботву и забрасывает в бункер, а второй комбайн, который нам комбинат приобрел, он раздельно – дефлятор убирает ботву, а сзади бункер собирает свеклу.

Анастасия Бенедисюк:

Выращивание сахарной свёклы – дело выгодное. Аграрии уже давно нашли применение как вершкам (зеленую ботву уже с нетерпением ждут на животноводческих фермах), так и корешкам. В среднем с гектара получаем 40 тонн полезного овоща и на выходе –5 тонн сахара.

При этом не выбрасываем и так называемые мелассу, жом и дефекат (это то, что от остается от свёклы после переработки). Они незаменимы при производстве этилового спирта, дрожжей, известковых удобрений, а также как добавка в корм для скота. Получается, безотходное производство! Именно из сахарной свёклы производим 70% сахара.

А вот чему подсластитель ни к чему, так это речицким арбузам. Правда, так несладко, как в этом году, им не было уже давно.

Виктор Залесский:

Арбуз любит, когда идет созревание, чтобы почва была сухая. Во время вегетации в начале сезона нужны были дожди, их не было.

А ведь ждали в хозяйстве совсем другую погоду и даже приобрели поливочную установку – не пригодилась. Благо, вовремя отказались от дыни. С десяток лет он балует всю округу полосатой ягодой, да и сам – ни дня без ломтика сочного. Полсотни, а то и больше тонн в урожайный год. И цена – куда ниже Краснодарских.

Виктор Залесский:

Если арбуз есть возле этого листка – ягода, и вот с одной, и со второй стороны усики сухие, то это уже 95%, что арбуз готов.

Не лучшие погодные условия и, как следствие, не самый урожайный год у аграриев. Они выкапывали бассейны – не для себя, подставляли, словно плечо товарищу, опору талгарским красавицам, подкармливали свёклу, а арбузы и вовсе спасали не просто от дождя и солнца попеременно, но и от нашествия дерзких вредителей – ворон.

Всё, чтобы никакие условия не стали между хозяйством и покупателем. Ведь понятие «белорусское качестве» – уже безусловное.

Женщина:

У нас краснодарские привозят, азербайджанские – с югов. А у нас в Питере не выращивают. А здесь я первый раз ем белорусский арбуз – очень вкусно!