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Как создать успешный бизнес на селе? Житель Брестской области открыл автомастерскую на своей малой родине

01 апреля 2018 15:41
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Новости Беларуси. Бизнес в глубинке – реально и прибыльно. Предприниматель из Бресткой области решил возродить свою малую родину, открыв там автомастерскую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как создать успешный бизнес на селе? Житель Брестской области открыл автомастерскую на своей малой родине-1
Как создать успешный бизнес на селе? Житель Брестской области открыл автомастерскую на своей малой родине-2

От клиентов нет отбоя: ремонтируют не только легковые автомобили из окрестных сел, но и технику сельхозпредприятий. В деревне создаются новые рабочие места, а вместе с тем возрождается малая родина.

Чтобы навести лоск в бывшей колхозной мастерской, Дмитрию Горейко пришлось изрядно попотеть. Но трудности только раззадорили. Мужчина твердо решил вернуться на малую родину – деревушку в полсотни домов – и открыть свой автосервис там, где законы бизнеса более простые.

Как создать успешный бизнес на селе? Житель Брестской области открыл автомастерскую на своей малой родине-4

Дмитрий Горейко, индивидуальный предприниматель:
В основном, как сарафанное радио работает тут по местности. Никаких реклам не давал. Визитки сделал – по магазинам развез.

Со временем о новой, удобной и, главное, более бюджетной, чем городские, мастерской в радиусе 30 километров знали почти все.

Как создать успешный бизнес на селе? Житель Брестской области открыл автомастерскую на своей малой родине-6

Петр Бутрим, СТВ:
Зато сейчас от клиентов нет отбоя. Работа в боксах не останавливается ни на час. Каждый день из окрестных сел, райцентра и Бреста сюда пригоняют, в среднем, по пять автомобилей. А в месяц выходит даже больше чем население всей деревни.

Как создать успешный бизнес на селе? Житель Брестской области открыл автомастерскую на своей малой родине-8

Помимо прочего, авто лесхоза, почты, а в разгар полевых работ, засучив рукава, берутся и за сельхозтехнику – будь-то ремонт электропроводки или летом заправка кондиционеров.

Именно сюда, а не в районный центр, привык обращаться и Юрий Никоноров. Расположение в глубинке нисколько не смущает. Победить конкурентов можно и на расстоянии.

Как создать успешный бизнес на селе? Житель Брестской области открыл автомастерскую на своей малой родине-10

Юрий Никоноров, житель Жабинки:
Я на данном этапе уже не первую машину здесь делаю. И всем остаюсь доволен – и ценой, и качеством.

Ремонт подвески, двигателя, шиномонтаж – линейка услуг становится шире. А вот количество проверок ощутимо сократилось – тем предпринимателю на селе комфортнее. В штате уже трое. Николай Корнелюк из соседней деревни только устроился, но уже ощутил ряд преимуществ.

Как создать успешный бизнес на селе? Житель Брестской области открыл автомастерскую на своей малой родине-12

Николай Корнелюк, житель деревни Замошины:
Для населения тоже хорошо. Машину в города гнать не надо. Сюда пригонят – сделаем всё.

И эти слова с делом не расходятся. Пока все идет только в гору. Между тем, автосервис уже этим летом планируют расширить, заполнив свободные боксы новыми цехами.

Дмитрий Горейко:
Во-первых, одна-две машины проедут, а сейчас движение такое, особенно летом. И люди гуляют, и клиенты гуляют.

Как создать успешный бизнес на селе? Житель Брестской области открыл автомастерскую на своей малой родине-14

Валерий Андреюк, председатель Ракитницкого сельского исполнительного комитета:
И районные власти, и сельский совет идут навстречу таким людям. Я думаю, в дальнейшем люди поймут это, и будет больше инициативных, кто осмелится на деревне начинать свой бизнес. Тем более, это дело, наверное, перспективное.

Трафик неумолимо растет, появляются новые рабочие места, а вместе с тем возрождаются и сами Петровичи. У деревушки теперь есть своя визитная карточка. И наглядный пример того, как даже небольшие бизнес-ростки в комфортной среде со временем становятся крепче.

# Год малой родины

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