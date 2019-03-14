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«Инспектор подходит к такси, перевозчик просто говорит: «Я не работаю». Подтвердить, что он работает, мы не можем»

14 марта 2019 17:50
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Как проверяют маршрутки, рассказали в программе «Специальный репортаж»

Рынок частных перевозчиков в Беларуси переживает либерализацию. Её дал Указ №510. Документ предполагает мораторий на проверки в течении 2-ух лет.

Проверить перевозчика могут лишь по жалобе. И это, говорят в транспортной инспекции – двоякая ситуация.

«Инспектор подходит к такси, перевозчик просто говорит: «Я не работаю». Подтвердить, что он работает, мы не можем»-1

Анастасия Семашко, заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
Когда мы идём на линии проверять эти вопросы, это очень сложно для нас.

Потому что, как правило, перевозчик говорит: «Я не работаю».

То есть наш инспектор подходит к такси, в котором сидит водитель, представляется, просит предъявить документы для проведения проверки в сфере организации перевозок, показать, чем оснащён автомобиль – в это время перевозчик просто говорит: «Я не работаю». Подтвердить, что он работает, мы не можем.  

«Инспектор подходит к такси, перевозчик просто говорит: «Я не работаю». Подтвердить, что он работает, мы не можем»-4

При этом, транспортная инспекция проводит порядка сотни проверок каждые полгода. Как правило, рекомендации органа выполняют.

Кстати, специалисты ежемесячно получают более 50 жалоб на водителей такси. Среди популярных: хамство, грязь в салоне и работа без таксометра.

# Общественный транспорт # Экономика # Анастасия Семашко

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