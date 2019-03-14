«Инспектор подходит к такси, перевозчик просто говорит: «Я не работаю». Подтвердить, что он работает, мы не можем»

Как проверяют маршрутки, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Рынок частных перевозчиков в Беларуси переживает либерализацию. Её дал Указ №510. Документ предполагает мораторий на проверки в течении 2-ух лет.
Проверить перевозчика могут лишь по жалобе. И это, говорят в транспортной инспекции – двоякая ситуация.
Анастасия Семашко, заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
Когда мы идём на линии проверять эти вопросы, это очень сложно для нас.
Потому что, как правило, перевозчик говорит: «Я не работаю».
То есть наш инспектор подходит к такси, в котором сидит водитель, представляется, просит предъявить документы для проведения проверки в сфере организации перевозок, показать, чем оснащён автомобиль – в это время перевозчик просто говорит: «Я не работаю». Подтвердить, что он работает, мы не можем.
При этом, транспортная инспекция проводит порядка сотни проверок каждые полгода. Как правило, рекомендации органа выполняют.
Кстати, специалисты ежемесячно получают более 50 жалоб на водителей такси. Среди популярных: хамство, грязь в салоне и работа без таксометра.