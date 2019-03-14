«Инспектор подходит к такси, перевозчик просто говорит: «Я не работаю». Подтвердить, что он работает, мы не можем»

Проверить перевозчика могут лишь по жалобе. И это, говорят в транспортной инспекции – двоякая ситуация.

Рынок частных перевозчиков в Беларуси переживает либерализацию. Её дал Указ №510. Документ предполагает мораторий на проверки в течении 2-ух лет.

Анастасия Семашко, заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Когда мы идём на линии проверять эти вопросы, это очень сложно для нас.

Потому что, как правило, перевозчик говорит: «Я не работаю».

То есть наш инспектор подходит к такси, в котором сидит водитель, представляется, просит предъявить документы для проведения проверки в сфере организации перевозок, показать, чем оснащён автомобиль – в это время перевозчик просто говорит: «Я не работаю». Подтвердить, что он работает, мы не можем.