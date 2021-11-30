Прямой эфир

​Индексы ведущих бирж рухнули из-за новостей о новом штамме коронавируса

30 ноября 2021 18:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мировые фондовые рынки рухнули. Тому виной COVID-19, а точнее, обнаружение нового штамма в ЮАР. Речь о ведущих биржах Южной Кореи, Японии, Китая и Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инвесторы смотрят на ситуацию с опаской: распространение омикрона замедлит экономический рост и приведет к новым локдаунам по всему миру.  

​Индексы ведущих бирж рухнули из-за новостей о новом штамме коронавируса-1

Так, японский индекс потерял практически 3 %, южнокорейский – около 2,5 %. И возьмем, к примеру, британский – падение на почти 1,6 %. К слову, российский фондовый рынок 30 ноября открылся падением основных биржевых индексов. Из 15 «голубых фишек» Мосбиржи лишь две компании начали день в плюсе.  

Больше новостей экономики за 30 ноября читайте здесь.  

# Экономика # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Цена нефти Brent упала ниже 71 доллара за баррель
30 ноября 2021 18:39

Цена нефти Brent упала ниже 71 доллара за баррель

В Беларуси за 9 месяцев произвели почти 95 тысяч тонн кондитерских изделий
30 ноября 2021 18:36

В Беларуси за 9 месяцев произвели почти 95 тысяч тонн кондитерских изделий

Двигатели Минского моторного завода стандарта Stage 5 пройдут испытания в Германии
30 ноября 2021 18:34

Двигатели Минского моторного завода стандарта Stage 5 пройдут испытания в Германии