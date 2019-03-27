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«Идти по-научному»: как новые подходы помогают увеличить урожай в южных регионах Беларуси

27 марта 2019 19:34
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Новости Беларуси. 5 % площадей засеяно ранними яровыми в Брестской и Гомельской областях. Посевную кампанию начали все регионы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Идти по-научному»: как новые подходы помогают увеличить урожай в южных регионах Беларуси-1

Такой ранний выход в поля – это если не гарантия, то высокая вероятность богатого урожая. Но в то же время многое по-прежнему зависит от человека. Как показывает практика, работа на земле по старинке не всегда дает нужный эффект.

Подробности в видеоматериале корреспондента Петра Бутрима.

# Посевная кампания

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