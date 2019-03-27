«Идти по-научному»: как новые подходы помогают увеличить урожай в южных регионах Беларуси

Такой ранний выход в поля – это если не гарантия, то высокая вероятность богатого урожая. Но в то же время многое по-прежнему зависит от человека. Как показывает практика, работа на земле по старинке не всегда дает нужный эффект.

Подробности в видеоматериале корреспондента Петра Бутрима.