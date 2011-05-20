Годратоллах Садеги (Иран): Я год изучал ситуацию в Беларуси и уверен, что окуплю свои вложения быстрее, чем планировал

Гомельский экономический форум собрал рекордное количество стран-участниц — 24. Зарубежным бизнесменам предложили более полусотни проектов в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, строительстве, энергетике и других.

Результативность таких деловых встреч очевидна. Примерно каждый второй крупный инвестпроект Гомельщины взял свое начало на предыдущих экономических форумах. Их было уже семь. Сейчас идет реализация 15 проектов на сумму более полумиллиарда долларов.

В реальном секторе экономики региона работает капитал из 39 стран. Три четверти производимой продукции идет на экспорт, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Годратоллах Садеги, генеральный директор компании (Иран):

Беларусь очень надежна и безопасна. Я целый год изучал ситуацию в вашей стране и уверен, что свои вложения окуплю гораздо быстрее, чем планировал. Думаю о следующем проекте в Беларуси.

Клаудио Катания, президент коммерческой палаты «Италия-Беларусь»:

Беларусь является очень интересным регионом для инвестирования, многие в Европе понимают это. У экономики большой инвестиционный потенциал, квалифицированные кадры, удачное географическое положение и ряд других преимуществ. У наших бизнесменов есть ряд предложений. В будущем они могут быть здесь реализованы.