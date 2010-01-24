Фото. Люки с надпись «Сочи-2014» уедут из Сморгони в Россию

Кстати, на Красной площади в Москве лежит люк с надписью «Сморгонь», который отлили из списанных кострюль и тазов белорусской армии.

Хотя среди этой груды металлического хлама можно найти еще много интересного – его сюда везли аж из двух регионов страны. Мало ли что в хозяйстве пригодится! Ведь чугун – это не только прочный сплав, но и 10, а то и 100 газонных, магистральных и телефонных люков. Все плоды фантазии сморгонской литейки собраны в музее, где лучше увидеть, чем услышать.

Скромный маркетолог завода показал кое-что из раннего – втулку. С ней 65 лет назад – все начиналось. А вот такие мусорницы теперь стоят возле Оперного театра в Минске и накладки для каминов – на них сейчас спрос. И, наконец, то, ради чего мы приехали, чтобы увидеть своими глазами. Люк с надпись «Сочи-2014». Целая партия люков с этого завода отправилась прямо в олимпийский Сочи.

Трудно представить, что в необъятной России мало своих.. люков. Да и в Беларуси у сморгонской литейки – еще около 30 конкурентов. Просто тяжелая промышленность может быть и легкой. На подъем.

Хотя со времен серпа и молота на стенах литейки мало что изменилось. В горячем цеху – оборудование практически не обновлялось. Мы спросили – почему. А нам тоже ответили – вопросом. Зачем. На качество никто не жалуется. А главный маркетинговый ход – не только «в нужное время, в нужном месте», но и с нужным люком.