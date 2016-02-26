Новости Беларуси. Европа высоко оценивает роль Беларуси в укреплении стабильности и мира в регионе ОБСЕ. Белорусская делегация во главе с заместителем председателя Палаты представителей Виктором Гуминским приняла участие в зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене. Основные темы – региональные конфликты, ситуация с нелегальными мигрантами и беженцами, борьба с международным терроризмом.

Наши парламентарии приняли участие в заседаниях постоянного комитета по демократии, экономическим вопросам, а также в совместном заседании трех общих комитетов. Говорили и о развитии межпарламентского сотрудничества. Виктор Гуминский провел встречи с руководителями делегаций Словакии, Чехии, Швейцарии, Австрии и Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Гуминский, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В плане политического взаимодействия с Парламентом Чехии у нас складывается в целом благоприятная обстановка. Поэтому мы уделили вопросам развития торгово-экономических отношений. Что касается руководителя шведской делегации, то Кент Харстед был координатором краткосрочных наблюдателей за выборами в Республике Беларусь. Речь шла о дальнейшем развитии сотрудничества, диалога. У нас создана рабочая группа, которая занимается проблематикой изучения тех предложений, которые нам рекомендованы для последующей реализации со стороны БДИПЧ ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Наша организация должна вносить свой вклад в выполнение тех решений, которые имеются, чтобы сохранить этот мир и жизнь на этой земле. Наконец-то мы начали заниматься тем, чем мы должны заниматься, — искать любые возможности для диалога, для конструктивного развития взаимоотношений, чтобы восстановить нарушенное в мире противостояние. Я хотел бы просто пожелать, чтобы эта сессия стала отправной точкой именно для того, чтобы мы занимались делом и внесли свой вклад в дело мира, согласия и стабильности.

Кроме того в Вене речь шла о прошедшей в Беларуси президентской избирательной кампании и об итоговом отчёте миссии наблюдателей. По мнению белорусской делегации, отчет можно назвать сбалансированным. Замечания будут учтены во время предстоящих парламентских выборов. Уже сегодня создана межведомственная рабочая группа по рассмотрению рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ. В скором времени она должна предоставить доклад с предложениями по совершенствованию избирательного процесса.