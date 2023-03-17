ЕЭК обсуждает новые лимиты на беспошлинный ввоз товаров для физлиц

Срок действия лимита беспошлинного ввоза товаров в Евразийский экономический союз для физлиц на уровне 1 000 евро истекает 1 апреля. Варианта два: либо действующий лимит будет продлен, либо вернутся прежние 200 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация складывается неоднозначная. С одной стороны, российские розничные сети инициируют возврат лимита на прежние позиции, чтобы защитить интересы продавцов от конкуренции. С другой стороны, Союз потребителей России просит оставить порог в 1 000 евро, чтобы у покупателей был выбор. Пока в Совет ЕЭК инициативы о продлении или изменении лимита со стороны заинтересованных ассоциаций и бизнеса не поступало. До конца марта станет понятно, будет ли соблюден баланс интересов потребителей и продавцов.

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