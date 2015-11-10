Прямой эфир

До конца года товарооборот между Беларусью и Литвой может достигнуть двух миллиардов долларов

10 ноября 2015 13:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. До конца года товарооборот между Беларусью и Литвой может достигнуть двух миллиардов долларов. Об этом стало известно 10 ноября в Минске. Здесь прошло заседание Белорусско-литовской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.

На территории нашей страны действует около 600 совместных предприятий. Также активно обсуждается и модернизация белорусско-литовской границы поскольку транзит – одна из основных сфер сотрудничества стран.

К слову, загруженность Клайпедского порта – самого важного и крупного литовского транспортного центра – почти на половину зависит от наличия белорусских грузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эвалдас Игнатавичюс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Литва в Республике Беларусь:
Много контактов, много новых контрактов. Я очень рад, что понемножку оживает наша торговля, которая немного приостановилась в виду не от нас напрямую зависящих обстоятельств геополитических. Наш товарообмен вырос за последнее полугодие, особенно импорт из Беларуси и Литву.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Литва # Эвалдас Игнатавичюс

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусский металлургический завод получит финансовую поддержку
09 ноября 2015 17:02

Белорусский металлургический завод получит финансовую поддержку

Александр Лукашенко: Недопустимо брать межгосударственные кредиты под 7-8%
09 ноября 2015 17:00

Александр Лукашенко: Недопустимо брать межгосударственные кредиты под 7-8%

Дни Минска в Санкт-Петербурге открылись 9 ноября: первый день презентации
09 ноября 2015 16:53

Дни Минска в Санкт-Петербурге открылись 9 ноября: первый день презентации