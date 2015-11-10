Новости Беларуси. До конца года товарооборот между Беларусью и Литвой может достигнуть двух миллиардов долларов. Об этом стало известно 10 ноября в Минске. Здесь прошло заседание Белорусско-литовской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.

На территории нашей страны действует около 600 совместных предприятий. Также активно обсуждается и модернизация белорусско-литовской границы поскольку транзит – одна из основных сфер сотрудничества стран.

К слову, загруженность Клайпедского порта – самого важного и крупного литовского транспортного центра – почти на половину зависит от наличия белорусских грузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эвалдас Игнатавичюс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Литва в Республике Беларусь:

Много контактов, много новых контрактов. Я очень рад, что понемножку оживает наша торговля, которая немного приостановилась в виду не от нас напрямую зависящих обстоятельств геополитических. Наш товарообмен вырос за последнее полугодие, особенно импорт из Беларуси и Литву.