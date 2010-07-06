В Правительстве рассматривают ход реализации инвестпроектов в цементной отрасли Беларуси

Это главная тема сегодняшнего заседания Совета министров. В Правительстве уже давно были озабочены темой развития цементной промышленности. Ведь по сути, именно эта отрасль – главная составляющая всей строительной индустрии.

А как известно, Беларусь сейчас переживает просто бум строительства. А вот с качественным цементом в последние годы были проблемы. И с его количеством, особенно. Кабинет министров не единожды проводил совещания по этому поводу. И выход был найден следующий – инвестиции в модернизацию цементных заводов.

Чтобы они могли заработать на полную мощность и выдавать такой нужный строительный материал, этим предприятиям, безусловно, требуется, серьезное переоснащение. Главных инвестиционных проектов три. Иностранные вложения уже почувствовали на себе Белорусский цементный завод, «Кричевцементошифер» и «Красносельскстройматериалы». Туда удачно вложили китайские кредитные средства.

А вот сегодня в Правительстве разбираются, а какова отдача? Ведь средства вложены немалые.

Ирина Туркова, телекомпания СТВ.