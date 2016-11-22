Делегация Южного Синая подписала меморандум о сотрудничестве с руководством Минской области

Новости Беларуси. О взаимном сотрудничестве руководство Минской области договорилось с представителями одного из крупнейших и развитых регионов Египта. Взаимовыгодные отношения в социально-культурной и торгово-экономической сферах стороны закрепили подписанием меморандума. С визитом в Синеокой делегация Южного Синая впервые.

За 9 месяцев товарооборот столичного региона Беларуси и Арабской Республики составил около 2,5 миллионов долларов.

Шарм эль-Шейх – одно из ведущих направлений белорусских туроператоров. В свою очередь наша страна на Синайский полуостров поставляет калийные удобрения. Экспорт в страны Африки белорусские производители будут наращивать, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Халед Фуда Седик, губернатор Южного Синая Республики Египет:

Я много слышал про Беларусь. Знаю, что ваша страна славится равзитой промышленностью, сельским хозяйством. Ваша страна очень красивая. Когда мы ехали из аэропорта, я обратил внимание на большое количество угодий. Думаю, мы найдем общий подход не только в сельском хозяйстве, но и в других отраслях.