Чтобы привлечь покупателей, торговые объекты называют «Белорусские товары»: как наши продукты продают за рубежом

Новости Беларуси. Белорусские товары в 2017 году распробовали еще в пяти странах. Впервые наши продукты попали в Финляндию, Австрию, Панаму, Монголию и Египет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это не только несомненный географический, но и экономический плюс. Таким образом, белорусское качество знакомо жителям уже более 60 государств, и у каждой страны свои предпочтения.

На этой выставке сегодня не только яблоку негде упасть. Много и фруктов, и овощей, а еще сладости, сыр – от такого изобилия сразу появляется аппетит. Вот и первый замминистра сельского хозяйства Польши тоже не устоял перед белорусским шоколадом. Яцек Богуцкий, заместитель министра сельского хозяйства и развития села Республики Польша:

Очень вкусно. Чиновник шутит, что, мол, на сладкое налегать нельзя. А в качестве главного взаимного торгового ориентира предлагает мясную продукцию. Пока это планы, но судя, по цифрам, партнеры точно вошли во вкус.

Яцек Богуцкий:

2016 был рекордным, товарооборот между нашими странами впервые превысил 300 миллионов евро. Это хороший результат.

Ольга Коршун, СТВ:

Наши продукты знают как минимум в полусотне стран. Судя по сегодняшней выставке, экспортный потенциал есть и у кондитеров. Вот уж настоящий пример, как монетизировать красоту. В 2017 году белорусские продукты впервые попробовали еще в пяти странах – Финляндии, Австрии, Монголии, Панаме и Египте. Это не только географический, но и экономический плюс.

Леонид Маринич, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Всего мы поставили продукции за 9 месяцев на 1 миллиард 845 миллионов долларов – это 111 % к уровню прошлого года соответствующего периода.

Инесса Короткевич, исполняющий обязанности заместителя председателя правления Белкоопсоюза:

Бывая много в других странах, можно сказать, что многие субъекты хозяйствования, чтобы привлечь покупателей, свои торговые объекты называют «Белорусские товары». Там может быть совсем незначительная доля белорусских товаров, но люди идут только исходя из вывески. Наша страна в поиске в том числе новых партнеров. Среди них и Латвия. Причем налаживать торговые пути можно и несмотря на границы. Уже сейчас латвийские компании вторые по количеству на Белорусской товарной бирже.