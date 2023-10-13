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Цена на газ в Европе превысила 600 долларов за тысячу кубометров

13 октября 2023 16:33
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Газ на европейских рынках дорожает. Специалисты связывают это с решением Израиля временно прекратить добычу газа на одном из крупнейших своих месторождений недалеко от сектора Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цена на газ в Европе превысила 600 долларов за тысячу кубометров-1

Именно оттуда топливо поставлялось на египетские СПГ-заводы, снабжающие Европу. Напомним, ранее президент России заявлял, что страны Евросоюза пытаются полностью отказаться от российских энергоносителей, однако в результате вся их экономика находится на нулевой отметке. В Беларуси же в начале осени газ подешевел для промышленного сектора. МАРТ изменил отпускную цену на природный газ без налога на добавленную стоимость для крупных потребителей. Сейчас она составляет 456 рублей за 1 тысячу кубометров. Цена стала меньше на 7,5 рубля.

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# Кризис в ЕС # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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