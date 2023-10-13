Новости экономики за 13.10.2023

Палестино-израильский конфликт держит в напряжении не только мировую общественность, но и все финансовые рынки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трейдеры в ожидании скачка цен на газ, нефть и золото. Так, природный газ для европейских потребителей стоит уже больше 600 долларов за тысячу кубометров. В то же самое время в нашей стране крупные предприятия получают газ по цене без налога на добавленную стоимость. То есть фактически по сниженным ценам.

Подробнее об этом и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.

БЕЛАРУСЬ ПРЕДСТАВИТ МАСШТАБНУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ИМПОРТА В ШАНХАЕ

Гости масштабного форума со всего мира увидят самые востребованные белорусские товары и услуги: от продуктов питания до научно-технических достижений и инновационных разработок из нефтехимической и промышленной сфер.