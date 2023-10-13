Новости экономики за 13.10.2023
Палестино-израильский конфликт держит в напряжении не только мировую общественность, но и все финансовые рынки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трейдеры в ожидании скачка цен на газ, нефть и золото. Так, природный газ для европейских потребителей стоит уже больше 600 долларов за тысячу кубометров. В то же самое время в нашей стране крупные предприятия получают газ по цене без налога на добавленную стоимость. То есть фактически по сниженным ценам.
Подробнее об этом и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.
БЕЛАРУСЬ ПРЕДСТАВИТ МАСШТАБНУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ИМПОРТА В ШАНХАЕ
Гости масштабного форума со всего мира увидят самые востребованные белорусские товары и услуги: от продуктов питания до научно-технических достижений и инновационных разработок из нефтехимической и промышленной сфер.
Биржевые, таможенные, логистические услуги, а также потенциал свободных экономических зон страны. Участие в выставке не ограничивается лишь презентацией продукции, но и позволяет установить перспективные деловые контакты с зарубежными партнерами. Так как в числе многочисленных посетителей потенциальные клиенты: профессиональные закупщики, интернет-магазины, оптовые покупатели и предприятия, занимающиеся переработкой. Более 70 участников уже подтвердили свое участие, но формирование национальной экспозиции еще продолжается. Компании, желающие участвовать в национальной экспозиции Беларуси, могут оставить свои заявки до конца недели.
РЫНОК ГОСЗАКУПОК В СТРАНАХ ЕАЭС УВЕЛИЧИЛСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 20% В 2022 ГОДУ
Рынок госзакупок в странах ЕАЭС увеличился более чем на 20 % по итогам 2022 года. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии. Объем рынка госзакупок стран Объединения стабильно растет. В 2022-м это были уже 190 миллиардов долларов. 99 % из этой суммы – собственные поставщики и поставщики из других стран ЕАЭС. Рост есть и во взаимном участии, а также в объемах взаимных поставок. В прошлом году этот показатель вырос по сравнению с 2021-м в шесть раз. Сегодня особое внимание уделяется решению вопросов импортозамещения, созданию совместных предприятий, укреплению внутренних связей Союза.
В Беларуси стало еще больше наличных денег. Читайте здесь.