Более десятка соглашений о сотрудничестве подписаны на инвестиционном форуме в Минске

Новости Беларуси. В Беларуси сняты все ограничения по приватизации. Об этом заявил сегодня на встрече с участниками Белорусского инвестиционного форума премьер-министр страны. Михаил Мясникович отметил, что это поручение Президента.

Иностранные бизнесмены уже имеют в нашей стране почти 6 тысяч предприятий, в прошлом году их прибыль превысила миллиард долларов. Причем, половина этой суммы была направлена на дальнейшее развитие производств.

Инвестиционный форум в Минске собрал более 600 участников из 30 стран. Это представители всемирно известных компаний. Гости отмечают хорошие условия, которые созданы в Беларуси для инвесторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор о бизнес-климате. В качестве эксперта модератора Кортни Фингар, главный редактор тематического приложения газеты Файнэйшнл Таймс. Из первых уст у акул бизнеса она узнавала самые интересные факты. Сегодня ее внимание приковано к Беларуси. За короткий промежуток времени в международном рейтинге по условиям ведения бизнеса Беларусь поднялась на 58 место из 185. Республика в числе наиболее активных реформаторов. Значительные шаги сделаны в инвестиционном и налоговом законодательстве.

Герхард Хесль, глава представительства иностранной компании в Беларуси:

Беларусь значительно улучшила свои показатели в области бизнеса и экономики. Мы замечаем, что, по сравнению с другими постсоветскими государствами, у Беларуси есть огромное желание для развития и есть возможности.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:

Это единый большой рынок, все очень просто, создав предприятие здесь, в Беларуси, фактически производитель имеет весь рынок Российской Федерации.

Павел Марголин из Израиля уже инвестировал в строительство крупного аквакомплекса по выращиванию и переработке редких видов рыб в Брестской области. Готов продолжить.

Павел Марголин, инвестор (Израиль):

Беларусь - это та страна, в которую сегодня нужно прийти, потому завтра уже может быть поздно, мест не будет. Беларусь сегодня – это огромные возможности выхода и в российский рынок, и в европейский рынок. Беларусь – это та страна, которая создает сегодня наилучшие условия для инвестирования и для работы здесь. К примеру, у нас план развития рыбоводного хозяйства – это строительство инкубационно-малькового комплекса для всей Республики по этому виду рыбы, это строительство переработки, строительство комбикормозавода.

Сегодня же подписаны более десятка соглашений о сотрудничестве. В частности, итальянцы предлагают создать совместное предприятие по производству моцареллы. Нидерланды готовы строить в Беларуси гостиницы, турецкие бизнесмены - завод по производству оливкового масла. А у себя на родине они намерены открыть предприятие по выпуску белорусской водки. В целом, эксперты, отметили, что нынешний форум стал одним из самых масштабных по количеству участников. Общий объем инвестиций порядка 10 миллионов евро.

Парвиз Кулиев, инвестор (Турция):

Последние годы 5-8 лет, Беларусь сильно застраивается, многие удивляются, нет нефти, газа, таких ископаемых, но страна развивается. Люди вкладывают душу, чтобы у них получилось.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Я очень доволен, и считаю, что форум уже состоялся, потому что, несмотря на те определенные трудности, которые создал мировой финансовый кризис, и те трудности, которые наша страна пережила в 2011 году, к нам приехала большая группа заинтересованных бизнесменов. И по численности, и по качеству, я бы так сказал, то есть пусть меня извинят мои зарубежные коллеги, которые приехали. Я попросил специалистов, они посмотрели эти 250 компаний (я округляю), которые приехали, у них огромнейшая капитализация: 2 триллиона долларов совокупный капитал этих компаний, которые приехали. Вот здесь вот я вижу, крупняк есть, то есть те, которые приходят серьезно и надолго.