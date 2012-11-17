Бобруйский завод поставляет продукцию более чем в 17 стран мира - в Россию и Украину поставки выросли

Новости Беларуси. Белорусские тракторы в Южно-Американских широтах. Бобруйский завод заканчивает отгрузку очередной партии сельхозтехники в Венесуэлу.

Это уже четвёртая и самая крупная поставка в эту страну.

Сегодня у малогабаритной модели трактора «Беларус» начинается большое путешествие в Латинскую Америку. Этот экземпляр специально выполнен с учётом климатических особенностей страны в так называемом тропическом варианте.

Игорь Мальцев, начальник цеха сборки тракторов:

Отличается он конструктивно кабиной. Трактор тропического исполнения, поэтому кабина открытого типа. Все конструкции произведены на нашем заводе. Также предусмотрена дуга безопасности с зеркалами, остальное все на базе серийного трактора. Все опознавательные таблички на испанском языке.

На предприятии не скрывают: латиноамериканский рынок поначалу давался нелегко: большая конкуренция. Правда, последнее время венесуэльцы чаще выбирают всё же белорусскую технику. Она не только дешевле, но и менее прихотлива в обслуживании.

Василий Царик, заместитель начальника управления маркетинга и сбыта предприятия:

Наша техника устраивает венесуэльцев. Хотя не мы одни поставляем сельхозтехнику: поставляют и китайцы, и иранцы, и аргентинцы. Но большинство этой техники у них стоит, как у нас говорят, под забором, то есть она не выполняют те функции, которые на нее была изначально возложены.

Одними поставками в Венесуэлу предприятие не ограничивается. Этот трактор скоро будет работать на рисовых полях Вьетнама. Конструкторы его так и назвали: рисовый трактор.

Эта модель тоже разработана с учётом условий, в которых будет эксплуатироваться. Усовершенствован задний мост и увеличена ходовая база. На предприятии готовы собрать экземпляр с учётом пожеланий даже самого капризного клиента. Например, из сельхозтехники сделать компактную модель для уборки городских улиц.

Благодаря такому гибкому подходу Бобруйский завод сегодня поставляет продукцию более чем в 17 стран мира.

Сергей Малых, начальник управления маркетинга и сбыта предприятия:

В Ирак, Иран, Венесуэлу. Есть сборочные предприятия в Европе: в Словакии и Литве. Что касается экспорта, то в этом году, например, в Украину, Россию в 2 раза выросли. В дальнее зарубежье - 160%. С каждым годом наращиваем объёмы.

С учетом постоянно увеличивающихся объемов поставки техники под маркой Бобруйского завода в Венесуэлу, предприятие недавно заключило соглашение на проведение гарантийного и сервисного обслуживания тракторов в этой стране. Потенциал для развития дальнейших отношений у обеих сторон огромный. Поэтому на предприятии уверены, что заключение новых договоров на поставку техники — это лишь вопрос времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.