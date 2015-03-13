Бизнес-сообщество предлагает Минэкономики пересмотреть систему налогообложения Беларуси

Новости Беларуси. Открытый диалог за круглым столом. 13 марта министр экономики Республики Беларусь Владимир Зиновский встретился с представителями бизнес-сообщества. Директора предприятий и инвестиционных компаний поделились насущными проблемами частного промышленного сектора. Предприниматели акцентировали своё внимание на системе налогообложения.

По их мнению, производитель должен сначала реализовать свой товар и только затем приступать к выплате пошлин и НДС.

Георгий Бадей, председатель бизнес-союза предпринимателей и нанимателей:

Минимум 90 дней нужно, что предприятие получило расчет – деньги за свою продукцию, а налог нужно уплатить на границе. Это самый что ни на есть авансовый платёж. Можно решить этот вопрос? Я думаю, что можно. Мы не говорим, что нужно снять налоги. Но хотя бы не требовать их авансом. Заберите вы их после того, когда предприятие реализовало свою продукцию, и всё будет нормально.

Малый и средний бизнес адаптируется под конъюнктурные условия рынка быстрее, чем крупные предприятия. Поэтому в министерстве подчеркнули значимость подобных встреч именно в открытом формате. При этом принцип обратной связи остаётся перспективным направлением в работе ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Министерство никогда не относило себя к засидевшемуся ведомству. Мы ведем постоянный диалог с директорским корпусом, с руководителями концернов, бываем в коллективах. Никакой чрезвычайной обстановки нет. Есть определённые проблемы у промышленного бизнеса. Обновлённый состав правительства принял уже ряд решений, чтобы экономическая ситуация улучшилась, и финансовая ситуация на конкретных предприятиях.