Белорусские геологи помогут Египту и Судану в бурении скважин для добычи воды

Новости Беларуси. Сейчас ведутся переговоры по выбору объектов. К работам приступят уже в 2017 году.

Стоимость проекта оценивается в десятки миллионов долларов.

Специалисты занимаются закупкой подходящего оборудования.

Речь о разведке и бурении глубоководных скважин для добычи подземных вод.

Для африканских государств тема актуальная. Если раньше жизнь в этих странах концентрировалась вокруг Нила, сейчас население продвигается вглубь.