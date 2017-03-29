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Белорусские геологи помогут Египту и Судану в бурении скважин для добычи воды

29 марта 2017 11:50
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Новости Беларуси. Сейчас ведутся переговоры по выбору объектов. К работам приступят уже в 2017 году.

Стоимость проекта оценивается в десятки миллионов долларов.

Специалисты занимаются закупкой подходящего оборудования.

Речь о разведке и бурении глубоководных скважин для добычи подземных вод.

Для африканских государств тема актуальная. Если раньше жизнь в этих странах концентрировалась вокруг Нила, сейчас население продвигается вглубь.

Белорусские геологи помогут Египту и Судану в бурении скважин для добычи воды -1

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Для этих территорий необходимо обеспечение водными ресурсами не только для питься, но и для сельского хозяйства.

В этой крупной программе будут задействоваться другие министерства.

Мы будем оперативно координировать работу и создавать благоприятные условия для того, чтобы расширить геологические услуги и использовать тот богатый опыт геологов, который у нас имеется в стране.

# Экономика # Фотофакт # Беларусь-Египет # Андрей Ковхуто

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