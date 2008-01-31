Белорусская калийная компания подводит итоги ушедшего года

Так, экспортная выручка по сравнению с 2006-ым увеличилась на треть. Доход в казну государства - миллиард 325 миллионов долларов. В целом 2007 год стал для компании успешным. На рынки 45 стран было поставлено почти 12 миллионов тонн калийных удобрений, показатели превышены на 12,5%. В прошлом году на калийные удобрения на мировом рынке отмечался динамичный рост цен. В году текущем на внешний рынок Беларусь отправит более 7 миллионов тонн.