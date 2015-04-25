«БЕЛАЗ­» продает карьерные самосвалы с роботом за рулем

Новости Беларуси. Белорусские конструкторы посадили за руль «БЕЛАЗ­а»… робота. Теперь машина грузоподъемностью в 130 тонн следует командам диспетчера и способна выполнять разгрузочные работы в автономном режиме. Сегодня разработку представили иностранным партнерам. Специалистам из стран Латинской Америки, Индии и Канады белорусская новинка уже пришлась по душе.

Конструкторы холдинга «БЕЛАЗ­» создали новую линию техники с применением электромеханической трансмиссии. Такое решение помогло разработчикам воплотить в жизнь давнюю мечту и выпустить самый большой в мире самосвал, а также заменить водителя роботом.

Белорусские карьерные самосвалы в Кемеровской области работают уже 15 год. Сибирскую погоду от минус 50 до плюс 40 воспринимают нормально. Да и к предельным нагрузкам привыкли. Александр Галкин надежнее техники, чем «БЕЛАЗ­», ещё не встречал. Главный инженер транспортной компании приехал в Беларусь за очередным контрактом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Галкин, главный инженер транспортной компании (Россия):

Белорусская техника доказала свою надежность и рентабельность, никаких проблем во время эксплуатации с ней не возникало.

Представители Латинской Америки такого ещё не видели. Самосвал весом в 130 тонн приезжает на погрузку без водителя. Затем с той же прыткостью возвращается в исходное положение. Роботизированным «Белазом» управляет диспетчер.

Евгений Гучек, начальник конструкторского бюро разработок электрических систем управления ОАО «БЕЛАЗ» управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ­Холдинг»:

Мы поставили себе задачу вывести водителя из кабины и тем самым избавить его от воздействия таких факторов как загазованность, запыленность, а в некоторых случаях — радиация.

И достигнутое — это только начало пути. Уже в ближайшее время в линейке отечественных большегрузов появится новый вид двигателей.

Александр Егоров, генеральный конструктор — начальник научно­технического центра ОАО «БЕЛАЗ» управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ­Холдинг»:

Одна из тем — разработка карьерного самосвала, который сможет работать по газо­дизельному циклу. И внимательно смотрим, как работает мировая шинная промышленность. Если появится шина больше, чем установлена на этом самосвале, значит будим строить самосвал ещё больше.

Под псевдонимом «этот» ­ «БЕЛАЗ», где вместо капота к двигателю ведёт входная дверь, а водителю, чтобы занять место в кабине нужно преодолеть 30 ступенек.

Грузоподъемность самого большого в мире самосвала 450 тон, а общая масса — свыше 800. Впечатляют не только размеры флагмана отечественного автопрома, но и технические характеристики. Его максимальная скорость — 64 километра в час. Достичь такого результата в манёвренности удалось благодаря специально разработанной электромеханической трансмиссии. Кстати, она и подтолкнула белорусских конструкторов создать новую серию самосвалов и погрузчиков. Спрос на которые уже превысил предложения.

Бенджамин Эскобар, директор по закупкам горнодобывающей компании (Мексика):

Мы для себя нашли то, что так долго искали. Это ваши самосвалы с электрическим приводом среднего класса грузоподъёмности. Это хороший продукт, который может работать в наших карьерах. И мы очень серьёзно настроены на покупку партии белорусских грузовиков.

Марио Робинес Сальмон, директор горнодобывающей компании (Перу):

Мы убеждены в том, что белорусская техника лучше других подходит для горнодобывающей промышленности Перу. И уже в ближайшем времени ваши самосвалы станут брендом номер один в нашей стране.

В ближайшее время наши «cиловые машины», а именно так называют белорусские карьерные самосвалы и погрузчики в профессиональных кругах, отправятся в Индию. Представители горнодобывающих компаний этой страны заняли очередь на тест­драйв.