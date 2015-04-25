«БЕЛАЗ­» продает карьерные самосвалы с роботом за рулем

Новости Беларуси. Белорусские конструкторы посадили за руль «БЕЛАЗа»… робота. Теперь машина грузоподъемностью в 130 тонн следует командам диспетчера и способна выполнять разгрузочные работы в автономном режиме. Сегодня разработку представили иностранным партнерам. Специалистам из стран Латинской Америки, Индии и Канады белорусская новинка уже пришлась по душе.
Конструкторы холдинга «БЕЛАЗ» создали новую линию техники с применением электромеханической трансмиссии. Такое решение помогло разработчикам воплотить в жизнь давнюю мечту и выпустить самый большой в мире самосвал, а также заменить водителя роботом.
Белорусские карьерные самосвалы в Кемеровской области работают уже 15 год. Сибирскую погоду от минус 50 до плюс 40 воспринимают нормально. Да и к предельным нагрузкам привыкли. Александр Галкин надежнее техники, чем «БЕЛАЗ», ещё не встречал. Главный инженер транспортной компании приехал в Беларусь за очередным контрактом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Галкин, главный инженер транспортной компании (Россия):
Белорусская техника доказала свою надежность и рентабельность, никаких проблем во время эксплуатации с ней не возникало.
Представители Латинской Америки такого ещё не видели. Самосвал весом в 130 тонн приезжает на погрузку без водителя. Затем с той же прыткостью возвращается в исходное положение. Роботизированным «Белазом» управляет диспетчер.
Евгений Гучек, начальник конструкторского бюро разработок электрических систем управления ОАО «БЕЛАЗ» управляющая компания холдинга «БЕЛАЗХолдинг»:
Мы поставили себе задачу вывести водителя из кабины и тем самым избавить его от воздействия таких факторов как загазованность, запыленность, а в некоторых случаях — радиация.
И достигнутое — это только начало пути. Уже в ближайшее время в линейке отечественных большегрузов появится новый вид двигателей.
Александр Егоров, генеральный конструктор — начальник научнотехнического центра ОАО «БЕЛАЗ» управляющая компания холдинга «БЕЛАЗХолдинг»:
Одна из тем — разработка карьерного самосвала, который сможет работать по газодизельному циклу. И внимательно смотрим, как работает мировая шинная промышленность. Если появится шина больше, чем установлена на этом самосвале, значит будим строить самосвал ещё больше.
Под псевдонимом «этот» «БЕЛАЗ», где вместо капота к двигателю ведёт входная дверь, а водителю, чтобы занять место в кабине нужно преодолеть 30 ступенек.
Грузоподъемность самого большого в мире самосвала 450 тон, а общая масса — свыше 800. Впечатляют не только размеры флагмана отечественного автопрома, но и технические характеристики. Его максимальная скорость — 64 километра в час. Достичь такого результата в манёвренности удалось благодаря специально разработанной электромеханической трансмиссии. Кстати, она и подтолкнула белорусских конструкторов создать новую серию самосвалов и погрузчиков. Спрос на которые уже превысил предложения.
Бенджамин Эскобар, директор по закупкам горнодобывающей компании (Мексика):
Мы для себя нашли то, что так долго искали. Это ваши самосвалы с электрическим приводом среднего класса грузоподъёмности. Это хороший продукт, который может работать в наших карьерах. И мы очень серьёзно настроены на покупку партии белорусских грузовиков.
Марио Робинес Сальмон, директор горнодобывающей компании (Перу):
Мы убеждены в том, что белорусская техника лучше других подходит для горнодобывающей промышленности Перу. И уже в ближайшем времени ваши самосвалы станут брендом номер один в нашей стране.
В ближайшее время наши «cиловые машины», а именно так называют белорусские карьерные самосвалы и погрузчики в профессиональных кругах, отправятся в Индию. Представители горнодобывающих компаний этой страны заняли очередь на тестдрайв.