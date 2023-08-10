Прямой эфир

Беларусь примет участие в международной промвыставке ИННОПРОМ в Казахстане

10 августа 2023 16:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские производители примут участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь примет участие в международной промвыставке ИННОПРОМ в Казахстане-1

Союзник по ЕАЭС, стратегически важный партнер для белорусских компаний. Принять участие в масштабном форуме для отечественных производителей – значит, показать богатый промышленный потенциал предприятий, а также создать новые бизнес-партнерства. Беларусь подготовила большую линейку техники для экспозиции. Свою продукцию представят крупные промышленные предприятия. Важной частью ИННОПРОМА станут деловые переговоры, в ходе которых участники обсудят темы импортозамещения, кооперационного сотрудничества и новых трендов в экономике. Основная задача – не просто продемонстрировать достижения отечественных предприятий, но и подписать выгодные контракты.

Читайте также:

Белорусским брендам станет легче войти на рынок России благодаря новому законодательному проекту

Китайская лесопромышленная корпорация планирует увеличить закупки пиломатериалов в Беларуси

Московская область в 2023-м поставила в Беларусь продукции на 211 млн долларов

# Выставка # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лазаревич на заседании Мингорисполкома: мы работаем в ручном режиме со всеми субъектами хозяйствования
10 августа 2023 11:13

Лазаревич на заседании Мингорисполкома: мы работаем в ручном режиме со всеми субъектами хозяйствования

Новости экономики за 09.08.2023
09 августа 2023 14:12

Новости экономики за 09.08.2023

Банк развития предоставит поддержку малому и среднему бизнесу с целью развития промкооперации
09 августа 2023 14:10

Банк развития предоставит поддержку малому и среднему бизнесу с целью развития промкооперации