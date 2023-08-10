Беларусь примет участие в международной промвыставке ИННОПРОМ в Казахстане

Союзник по ЕАЭС, стратегически важный партнер для белорусских компаний. Принять участие в масштабном форуме для отечественных производителей – значит, показать богатый промышленный потенциал предприятий, а также создать новые бизнес-партнерства. Беларусь подготовила большую линейку техники для экспозиции. Свою продукцию представят крупные промышленные предприятия. Важной частью ИННОПРОМА станут деловые переговоры, в ходе которых участники обсудят темы импортозамещения, кооперационного сотрудничества и новых трендов в экономике. Основная задача – не просто продемонстрировать достижения отечественных предприятий, но и подписать выгодные контракты.

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