Лазаревич на заседании Мингорисполкома: мы работаем в ручном режиме со всеми субъектами хозяйствования

Новости Беларуси. За выполнение прогнозных показателей будет серьезный спрос. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на заседании Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания – итоги социально-экономического развития столицы за первое полугодие.

Так, за 6 месяцев удалось выполнить практически все поставленные задачи. Заметна положительная динамика по выводу из кризиса убыточных предприятий. Рентабельность продаж достигла более 5 %. Однако вызывает обеспокоенность вопрос увеличения складских остатков. Допускать накопления продукции нельзя, поскольку есть повышенный спрос на товары отечественного производства.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Хорошая динамика у нас по работе с выплатой заработной платы. Да, есть ряд предприятий, которые не успевают в последний день месяца закрыть заработную плату. Но мы понимаем, что из 15-ти предприятий, которые числятся в статистике по незакрытым в заработной плате, 11 – это предприятия, которые находятся в санации – банкротстве, а два-три – в различные месяцы возникающие предприятия, с которыми мы работаем точечно и в течение двух недель закрываем образовавшуюся заработную плату. То есть работаем в ручном режиме со всеми субъектами хозяйствования.