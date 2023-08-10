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Лазаревич на заседании Мингорисполкома: мы работаем в ручном режиме со всеми субъектами хозяйствования

10 августа 2023 11:13
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Новости Беларуси. За выполнение прогнозных показателей будет серьезный спрос. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на заседании Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания – итоги социально-экономического развития столицы за первое полугодие.

Лазаревич на заседании Мингорисполкома: мы работаем в ручном режиме со всеми субъектами хозяйствования-1

Так, за 6 месяцев удалось выполнить практически все поставленные задачи. Заметна положительная динамика по выводу из кризиса убыточных предприятий. Рентабельность продаж достигла более 5 %. Однако вызывает обеспокоенность вопрос увеличения складских остатков. Допускать накопления продукции нельзя, поскольку есть повышенный спрос на товары отечественного производства.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Хорошая динамика у нас по работе с выплатой заработной платы. Да, есть ряд предприятий, которые не успевают в последний день месяца закрыть заработную плату. Но мы понимаем, что из 15-ти предприятий, которые числятся в статистике по незакрытым в заработной плате, 11 – это предприятия, которые находятся в санации – банкротстве, а два-три – в различные месяцы возникающие предприятия, с которыми мы работаем точечно и в течение двух недель закрываем образовавшуюся заработную плату. То есть работаем в ручном режиме со всеми субъектами хозяйствования.

Лазаревич на заседании Мингорисполкома: мы работаем в ручном режиме со всеми субъектами хозяйствования-4

К слову, за первое полугодие в столице выросла средняя заработная плата – она достигает 2 500 рублей.

# Государственная политика # Экономика # Наталья Кочанова # Надежда Лазаревич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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