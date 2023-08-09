Банк развития предоставит поддержку малому и среднему бизнесу с целью развития промкооперации

Малый и средний бизнес не может выпускать крупную спецтехнику, но он в состоянии производить любое изделие, имеющее отношение к этому производству. В свою очередь большому предприятию невыгодно выпускать простейшие изделия, это увеличивает амортизационные расходы. К примеру, дизельные двигатели, коробки передач, стекла, гидравлику, лакокрасочные материалы на МАЗ поставляют небольшие компании. Банк развития готов поддержать промышленную кооперацию крупного и малого бизнеса, предоставив последнему ресурсы как на инвестиции, так и на пополнение оборотных средств по ставке, не превышающей 7,5 %.

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