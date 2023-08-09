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Банк развития предоставит поддержку малому и среднему бизнесу с целью развития промкооперации

09 августа 2023 14:10
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Новости Беларуси. Рост промышленного производства стимулирует спрос на качественные отечественные комплектующие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Банк развития предоставит поддержку малому и среднему бизнесу с целью развития промкооперации-1

Малый и средний бизнес не может выпускать крупную спецтехнику, но он в состоянии производить любое изделие, имеющее отношение к этому производству. В свою очередь большому предприятию невыгодно выпускать простейшие изделия, это увеличивает амортизационные расходы. К примеру, дизельные двигатели, коробки передач, стекла, гидравлику, лакокрасочные материалы на МАЗ поставляют небольшие компании. Банк развития готов поддержать промышленную кооперацию крупного и малого бизнеса, предоставив последнему ресурсы как на инвестиции, так и на пополнение оборотных средств по ставке, не превышающей 7,5 %.

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# Бизнес в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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