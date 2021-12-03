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Беларусь на 23-м месте в мировом рейтинге продовольственной безопасности

03 декабря 2021 15:25
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Новости Беларуси. На одного белоруса в год производят почти 4 150 стаканов молока, в то время как потребляем мы в 3,5 раза меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На душу населения у нас производят 137 килограммов мяса, и эта цифра тоже превышает потребности.  

Беларусь на 23-м месте в мировом рейтинге продовольственной безопасности-1

Такая тенденция наблюдается и с другой продукцией, например, овощи. Беларусь занимает 23-е место в мировом рейтинге продовольственной безопасности среди 113 стран. Позади остались Польша, Венгрия, Болгария, Испания, Россия, Украина. И для сравнения: в 2019 году мы были на 36 строчке, а в 2020 году удалось подняться на 13 позиций вопреки всем событиям.  

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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