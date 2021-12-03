Беларусь на 23-м месте в мировом рейтинге продовольственной безопасности

Новости Беларуси. На одного белоруса в год производят почти 4 150 стаканов молока, в то время как потребляем мы в 3,5 раза меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На душу населения у нас производят 137 килограммов мяса, и эта цифра тоже превышает потребности.