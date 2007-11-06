Беларусь может начать добывать нефть в Венесуэле уже в этом году

Договоренность о создании совместного предприятия по добыче, переработке и продаже "черного золота" вышла на заключительную стадию: проведена вся технико-экономическая оценка, подготовлены документы и выбраны месторождения.

Мировой рынок нефти один из самых высокодоходных. Нефтедоллары Беларусь сможет заработать уже в этом году. В Венесуэле. Ежегодно там добывается более 130 миллионов тонн "черного золота". Договоренность о создании совместного белорусского-венесуэльского предприятия по добыче, переработке и продаже нефти вышла на заключительную стадию: бизнес-план и учредительные документы полностью готовы и направлены в парламент Венесуэлы.

Предприятие создается с участием "Белоруснефти" и Венесуэльской государственной нефтяной компании. СП будет работать в зонах, в которых добыча была приостановлена по ряду причин. Тем не менее реабилитация этих месторождений даст до двух миллионов тонн "черного золота" в год. Белорусская сторона провела всю технико-экономическую оценку месторождений.

Выделены необходимые специалисты и средства на восстановление, ремонт и запуск добычи нефти в этих месторождения. По местному законодательству 60% СП будет принадлежать Венесуэле. В этом году это требование коснулось всех предприятий с иностранным капиталом. Добываемая нефть будет продаваться, а дивиденды делиться пропорционально долям сторон в совместном предприятии. На вырученные деньги Беларуси гораздо выгоднее приобретать для себя сырье на близлежащих рынках.

