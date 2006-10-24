Беларусь - Латвия: сотрудничество расширяется

24 октября начинается визит делегации латвийских бизнесменов и представителей власти в нашу страну. Гости примут участие во втором белорусско-латвийском инвестиционном форуме "Беларусь - Латвия год спустя: диалог продолжается".Зарубежную делегацию возглавляет государственный секретарь Министерства экономики Каспарс Герхардс. Белорусскую сторону на форуме представит министр экономики Николай Зайченко. Гости из Латвии планируют посетить белорусские предприятия и принять участие в контактной бирже. По итогам встречи будут подписаны документы в сфере инвестиций и приватизации. Напомним, первый подобный форум состоялся год назад в Юрмале. Он стал заметным событием в общественно-политической жизни Латвии, привлек внимание представителей госструктур, а также придал дополнительный импульс расширению двустороннего сотрудничества.