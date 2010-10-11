Беларусь и Китай подписали пакет документов по реализации совместных проектов на $3,5 млрд

Церемония состоялась сегодня в Пекине с участием членов официальной делегации, сопровождающих Президента Беларуси Александр Лукашенко в ходе его рабочего визита в КНР.

Александр Лукашенко сегодня встретится с председателем Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао и посетитсовместное предприятие по производству карьерных самосвалов.

Всего документов 13 и охватывают они разные сферы экономики: от энергетики и промышленности до банковского дела. Их стоимость — более $3,5 млрд.

Подписано соглашение между белорусским правительством и «Эксимбанком» КНР о финансировании приоритетных инвестпроектов. В Минске посредством китайского капитала будут развивать интеллектуальную и транспортную систему, электрифицируют железную дорогу Гомель-Жлобин-Осиповичи и Жлобин-Калинковичи. Есть соглашение по поставке грузовых электровозов.

Появится в Беларуси Китайско-белорусский индустриальный парк. Генподряд у Поднебесной и на реконструкцию Национального аэропорта «Минск» стоимостью $600 млн. Еще два проекта — возведение завода по производству кальцинированной воды и завода по производству сульфатной беленой целлюлозы.

Очень много объектов появится в столице: гостиничный комплекс «Пекин», транспортная развязка на проспекте Держинского. Сегодня мэр Минска заключил контракт на строительство завода индустриального домостроения. Березовская и Лукомльская ГРЭС увеличат свои мощности на 400 МВатт каждая за счет новых энергоблоков.