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«Превысит исторический максимум». Как может измениться товарооборот Беларуси и России в ближайшее время

03 октября 2022 13:35
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Укрепление сотрудничества – залог успеха в противостоянии санкциям. Минск и Москва готовы подписать новое межправительственное соглашение в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Превысит исторический максимум». Как может измениться товарооборот Беларуси и России в ближайшее время-1

В ходе переговоров в Москве глава белорусского правительства подчеркнул, что организация совместных производств дает возможность не только уходить от зависимости от импорта в узлах, оборудовании и комплектующих, но и создает новые рабочие места и надежный фундамент для дальнейшего инновационного развития. Стоит отметить, что благодаря совместным усилиям наблюдается положительная тенденция роста взаимной торговли.

«Превысит исторический максимум». Как может измениться товарооборот Беларуси и России в ближайшее время-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
По итогам 8 месяцев текущего года объем взаимной торговли в долларовом эквиваленте увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 12 %. И при сохранении этой тенденции по итогам 2022 года рассчитываю, что наш товарооборот превысит исторический максимум и составит порядка 45 миллиардов долларов США, а может еще и больше. Безусловно, такие результаты свидетельствуют, что была выбрана правильная стратегия по замещению продукции иностранных производителей, прекративших поставки товаров в наши страны.

По итогу переговоров к подписанию подготовят ряд важных документов для дальнейшей успешной взаимной торговли. Это должно дать эффективный ответ на экономическое давление со стороны Запада.

# Беларусь-Россия # Экономика # Роман Головченко # Михаил Мишустин # Фотофакт

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