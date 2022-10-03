«Превысит исторический максимум». Как может измениться товарооборот Беларуси и России в ближайшее время

Укрепление сотрудничества – залог успеха в противостоянии санкциям. Минск и Москва готовы подписать новое межправительственное соглашение в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе переговоров в Москве глава белорусского правительства подчеркнул, что организация совместных производств дает возможность не только уходить от зависимости от импорта в узлах, оборудовании и комплектующих, но и создает новые рабочие места и надежный фундамент для дальнейшего инновационного развития. Стоит отметить, что благодаря совместным усилиям наблюдается положительная тенденция роста взаимной торговли.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

По итогам 8 месяцев текущего года объем взаимной торговли в долларовом эквиваленте увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 12 %. И при сохранении этой тенденции по итогам 2022 года рассчитываю, что наш товарооборот превысит исторический максимум и составит порядка 45 миллиардов долларов США, а может еще и больше. Безусловно, такие результаты свидетельствуют, что была выбрана правильная стратегия по замещению продукции иностранных производителей, прекративших поставки товаров в наши страны.

По итогу переговоров к подписанию подготовят ряд важных документов для дальнейшей успешной взаимной торговли. Это должно дать эффективный ответ на экономическое давление со стороны Запада.