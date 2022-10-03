Минэкономики: у промпредприятий есть потенциал, чтобы удержать положительную динамику и показать экономический рост

Новости Беларуси. Позитивные тренды в экономике будут поддержаны ростом эффективности работы предприятий. По данным Министерства экономики, у промышленных предприятий есть потенциал, чтобы удержать положительную динамику и показать экономический рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отрасли машиностроения, деревообработки и пищевой промышленности адаптировались к изменениям внешних условий. Этому способствовал рост спроса на отечественную продукцию на рынках дружественных стран, новые логистические маршруты и переориентация экспортных потоков. По данным Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики, менеджмент предприятий с оптимизмом оценивает перспективы развития производств. Руководители прогнозируют увеличение портфеля заказов, уровней спроса и занятости, снижение складских запасов.