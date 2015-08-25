Новости Беларуси. Банки в Беларуси не намерены вводить ограничений и готовы обеспечивать обменные пункты валютой. Об этом заявили представители крупнейших банков республики. 25 августа они вместе со специалистами Нацбанка, а также экспертами-экономистами собрались, чтобы обсудить ситуацию на валютном рынке страны. В чем причина скачков на бирже и каков прогноз на ближайшее будущее сообщили – в этом сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Причины роста валют в Беларуси участники круглого стола видят одинаково. Главный фактор — все-таки ситуация на внешних рынках. Стоимость той же нефти, например. Она падает. Значит, снижается и курс российского рубля. За один только август он подешевел сразу на 15%. Такое положение дел на основном рынке сбыта белорусских товаров – России – сказывается и на Беларуси. Впрочем, причин роста резервных мировых валют – доллара, евро –хватает. Это общемировая тенденция.

Сергей Калечиц, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Достаточно длительно действующие уже тренды, например, снижение цен на энергоносители, на нефть. К ним добавляются краткосрочные – это те изменения курсов, которые мы видим сегодня у наших основных торговых партнеров.

На вопрос «что со всем этим делать?» ответ вполне очевидный. Экономике необходимо адаптироваться. Нацбанк, во-первых, контролирует печатный станок – лишних денег на рынке быть не должно. Инфляция на этот год запланирована на уровне 18%. И сегодня эта цифра была подтверждена. Планы не меняются. Во-вторых, формирование курса валют останется рыночным. То есть реальным. И возможность купить доллары – евро банкиры обещают обеспечить.

Геннадий Господарик, первый заместитель председателя правления коммерческого банка:

Сегодня, завтра, послезавтра обменные пункты будут подкреплены в том объеме, который необходим. Я считаю, что полоса напряжения на валютном рынке в ближайшее время закончится.

Сергей Шишов, заместитель председателя правления коммерческого банка:

Часть тех, кто собирались конвертировать свои вклады, просто отказались. Напряжение уходит и сегодня к обеду мы это уже почувствовали.

Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари»:

Если в былые времена у нас паника на валютном рынке часто была связана с фактором, что надо бежать и покупать валюту, потому что завтра ее может не быть, то даже из беседы, которая сегодня состоялась, мне кажется, такой фактор не возможен в принципе. Не стоит ждать, что если вы сегодня не купили валюту, то вы ее не купите завтра. Это создает меньше поводов, меньше причин все бросать и бежать за валютной.

Ослабление рубля, кстати, положительно сказалась на торговой выручке отечественных экспортеров. За полгода у Беларуси сложилось положительное внешнеторговое сальдо. Более одного миллиарда долларов. Вдвое больше, чем в прошлом году. Да и текущий счет платежного баланса улучшился. Если в прошлом году за полугодие дефицит составлял около 7% ВВП, то сейчас всего 1,9%. Еще банкиры подсчитали, какие вклады наиболее выгодны – рублевые или валютные.

Сергей Шишов, заместитель председателя правления коммерческого банка:

Если у человека есть рубли, он покупает эту валюту в течение трех месяцев по курсу выше на 2%, чем у Нацбанка, а потом через месяц сдает на 2% ниже, то он уже потеряет 4%. Если он не собирается никуда ехать и ему надо тратить эти деньги здесь, то у него нет никакого экономического смысла покупать эту валюту. Мы ее ввозим уже достаточно много лет. Это заработки банка, мы довольны от этого. Но я хочу сказать, что простому клиенты – физическому лицу это не выгодно.

Сегодня же стало известно, что Нацбанк значительного повышения процентных ставок по депозитам в белорусских рублях не планирует. Ровно как и повышения ставки рефинансирования.