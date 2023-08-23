Андрей Спартак: доллар стал ненадёжным из-за снижения доверия к американской финансовой системе
В мероприятиях саммита БРИКС впервые принимает участие наша страна. По поручению Президента белорусскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Алейник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На форум в Йоханнесбурге прибыли более 40 лидеров государств. Ориентир объединения – расширение. Заявки на вступление поданы более чем 20 странами, в их числе Беларусь. Эксперты сходятся во мнении, что значение и влияние организации будут только возрастать. А санкционная политика США подталкивает БРИКС к общей системе расчетов. Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР уже несколько лет обсуждают альтернативу международной системе межбанковских платежей SWIFT, проекты платежной системы и общей цифровой валюты.
Андрей Спартак, руководитель Совета по внешнеэкономической деятельности торгово-промышленной палаты России:
Сейчас просто сама жизнь заставляет думать о том и искать альтернативные пути расчетам в традиционных валютах. Поскольку здесь возможности ограничены, доллар стал ненадежным вследствие снижения доверия к американской финансовой системе, действий США на международной арене, очень часто волюнтаристских, силовых. Поэтому дедолларизация – это глобальная тенденция. И, естественно, страны БРИКС и учитывают. Плюс еще антироссийские санкции. У нас просто нет возможности сейчас нормально рассчитываться в валютах стран, которые ввели санкции против России.
Отметим, в БРИКС уже налажен емкий механизм сотрудничества в финансовой сфере, создан Новый банк развития. Государства объединения обеспечивают сейчас более трети мировой экономики.