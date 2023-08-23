Андрей Спартак: доллар стал ненадёжным из-за снижения доверия к американской финансовой системе

В мероприятиях саммита БРИКС впервые принимает участие наша страна. По поручению Президента белорусскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Алейник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На форум в Йоханнесбурге прибыли более 40 лидеров государств. Ориентир объединения – расширение. Заявки на вступление поданы более чем 20 странами, в их числе Беларусь. Эксперты сходятся во мнении, что значение и влияние организации будут только возрастать. А санкционная политика США подталкивает БРИКС к общей системе расчетов. Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР уже несколько лет обсуждают альтернативу международной системе межбанковских платежей SWIFT, проекты платежной системы и общей цифровой валюты.