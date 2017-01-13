Прямой эфир

Аналитики Всемирного банка улучшили оценку будущего белорусской экономики

13 января 2017 10:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Аналитики Всемирного банка улучшили оценку будущего белорусской экономики. Оптимистичный прогноз основан на предполагаемом восстановлении экономик стран-экспортеров сырья, в особенности нефти, а также повышении конкурентоспособности и производительности предприятий.

В 2018 году увеличение ВВП ожидается на уровне 1,3% по отношению к 2017 году. В 2019 году – на 1,4%. В том числе благодаря оживлению торговли и увеличению потоков денежных переводов.

Для стимулирования создания новых частных предприятий будут улучшаться условия ведения бизнеса, хотя в последние годы в этой области был достигнут определенный прогресс – Беларусь заняла 37 место среди 190 стран в рейтинге ведения бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Всемирный банк

Другие новости рубрики

Все новости
«Сид-Миссия» МАГАТЭ оценит устойчивость площадки БелАЭС и безопасность самой станции
13 января 2017 10:40

«Сид-Миссия» МАГАТЭ оценит устойчивость площадки БелАЭС и безопасность самой станции

«Сбербанк» в Беларуси направит более $100 млн инвестиций в объекты недвижимости
13 января 2017 05:52

«Сбербанк» в Беларуси направит более $100 млн инвестиций в объекты недвижимости

Новости экономики за 12.01.2017
12 января 2017 18:09

Новости экономики за 12.01.2017